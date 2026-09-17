Quimsa y Olímpico disputan una nueva edición del clásico santiagueño en Frías

La Fusión y el Negro volverán a verse las caras esta noche en el marco de un cuadrangular amistoso por el aniversario de la “Capital de la Amistad”. El partido arrancará a las 22.

Hoy 08:06

El básquet santiagueño tendrá este viernes una nueva noche especial. Quimsa y Olímpico se enfrentarán desde las 22 en Frías, en un clásico que abrirá la participación de ambos equipos en un cuadrangular amistoso organizado en el marco de los festejos por el aniversario de la ciudad.

El encuentro será uno de los primeros compromisos de preparación para ambos conjuntos, que se encuentran en plena pretemporada y aprovecharán la competencia para continuar sumando minutos antes del comienzo de la Liga Nacional.

La jornada inaugural también tendrá el duelo entre Atenas e Independiente de Oliva. Luego llegará el turno del clásico santiagueño.

El cuadrangular continúa el sábado

La competencia tendrá su definición durante la jornada del sábado. A las 19.30 se disputará el partido por el tercer y cuarto puesto, mientras que desde las 22 será el turno de la gran final.

Todos los partidos del cuadrangular podrán seguirse en vivo y de manera gratuita a través del canal oficial de YouTube “No es solo básquet” de Quimsa.

La agenda de Quimsa y Olímpico

El torneo en Frías será parte de la preparación de ambos equipos de cara al inicio de la Liga Nacional.

Olímpico debutará el jueves 1 de octubre frente a Platense, luego recibirá a Atenas el miércoles 7 y enfrentará a Boca Juniors el domingo 11.

Por su parte, Quimsa tendrá su estreno ante Platense el sábado 3 de octubre, posteriormente se medirá con Atenas el lunes 5 y ante el Xeneize el martes 13.

Programación del cuadrangular

Viernes

19.30 – Atenas vs. Independiente de Oliva

22.00 – Quimsa vs. Olímpico

Sábado

19.30 – Partido por el tercer y cuarto puesto

22.00 – Final