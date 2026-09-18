Con Estudiantes como protagonista, así se jugarán las semifinales de la Copa Libertadores

La competencia continental ya tiene definidos a sus cuatro mejores equipos que buscarán un lugar en la gran final del 28 de noviembre en Montevideo.

Hoy 00:16

La Copa Libertadores 2026 entró en su etapa decisiva y ya quedaron definidos los cruces de semifinales. Los cuatro equipos que siguen en carrera por el título son Estudiantes, Flamengo, Fluminense y Palmeiras, que disputarán dos series a ida y vuelta para definir a los finalistas.

El partido por el título continental se jugará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, escenario elegido para la definición de esta edición.

Los cruces de semifinales de la Libertadores 2026

Las semifinales tendrán dos enfrentamientos de alto nivel. Por un lado, Estudiantes se medirá ante Flamengo, mientras que por el otro habrá duelo brasileño entre Fluminense y Palmeiras.

Partidos de ida

Estudiantes vs. Flamengo

Martes 13 o miércoles 14 de octubre

Martes 13 o miércoles 14 de octubre Fluminense vs. Palmeiras

Martes 13 o miércoles 14 de octubre

Partidos de vuelta

Flamengo vs. Estudiantes

Martes 20 o miércoles 21 de octubre

Martes 20 o miércoles 21 de octubre Palmeiras vs. Fluminense

Martes 20 o miércoles 21 de octubre

Los horarios oficiales de cada encuentro serán confirmados por la organización una vez que finalicen todas las series de cuartos de final.

La gran final será en Montevideo

El campeón de la Libertadores 2026 se definirá el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.

El encuentro todavía no tiene horario confirmado, aunque como referencia la final de la edición anterior comenzó a las 18 horas de Argentina.

Los cuatro equipos semifinalistas ya tienen asegurado el objetivo de pelear por la gloria continental y buscarán quedarse con un lugar en la última cita del torneo más importante de clubes de Sudamérica.