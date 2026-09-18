Atento Boca: todo definido para las semifinales de la Copa Sudamericana 2026

El Xeneize, Vasco da Gama, Atlético Mineiro y City Torque siguen en carrera por el título que se definirá en Barranquilla.

Hoy 00:18

La Copa Sudamericana 2026 entró en su etapa final y ya conoce a los cuatro equipos que disputarán las semifinales. Boca enfrentará a Vasco da Gama, mientras que Atlético Mineiro se medirá ante City Torque en busca de un lugar en la gran final.

El partido decisivo por el título continental se disputará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

Los cruces de semifinales de la Sudamericana 2026

Las series se jugarán a ida y vuelta, con dos duelos que definirán a los protagonistas de la final.

Partidos de ida

Boca vs. Vasco da Gama

Martes 13 o miércoles 14 de octubre

Martes 13 o miércoles 14 de octubre Atlético Mineiro vs. City Torque

Martes 13 o miércoles 14 de octubre

Partidos de vuelta

Vasco da Gama vs. Boca

Martes 20 o miércoles 21 de octubre

Martes 20 o miércoles 21 de octubre City Torque vs. Atlético Mineiro

Martes 20 o miércoles 21 de octubre

Los horarios oficiales de cada encuentro serán confirmados por la organización una vez que finalicen todas las series de cuartos de final.

La final será en Barranquilla

El nuevo campeón de la Copa Sudamericana 2026 se conocerá el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

El partido todavía no tiene horario confirmado. Como referencia, la final de la edición anterior comenzó a las 17 horas de Argentina, en el mismo horario local de Asunción, sede de aquel encuentro.