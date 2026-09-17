Racing busca cortar la mala racha ante un Sarmiento de Junín que va por la punta

La Academia recibe este viernes al Verde en Avellaneda por la décima fecha del Torneo Clausura. El equipo de Juan Pablo Vojvoda necesita reaccionar después de ocho partidos sin ganar, mientras que la visita llega como escolta de la Zona B.

Hoy 00:06

Racing afrontará este viernes un partido clave para intentar cambiar el rumbo en el Torneo Clausura 2026. Desde las 21.15, la Academia recibirá a Sarmiento en el Estadio Presidente Perón por la décima fecha, con la obligación de dejar atrás una seguidilla que lo llevó al fondo de la Zona B.

El equipo de Juan Pablo Vojvoda viene de perder sus últimos tres encuentros: 3-1 ante Independiente Rivadavia, 2-1 frente a Atlético Tucumán y 2-1 contra Huracán. Además, acumula ocho partidos sin ganar y apenas sumó cinco puntos en las primeras nueve jornadas.

Racing se encuentra último en la Zona B, a tres unidades de Aldosivi y a siete de Banfield, que ocupa el duodécimo puesto. La situación encendió las alarmas, aunque la dirigencia decidió respaldar a Vojvoda y confirmó su continuidad para este compromiso.

Vojvoda busca una reacción en Avellaneda

Después de la derrota ante Huracán, el entrenador quedó nuevamente en el centro de la escena, pero continuará al frente del equipo. Ahora tendrá la oportunidad de conseguir una victoria que permita a Racing comenzar a recuperar terreno en el campeonato.

La Academia también tiene por delante un desafío importante en la Copa Argentina, donde deberá enfrentar a Boca por los cuartos de final. Sin embargo, antes necesita volver a sumar en el Clausura y salir de una posición que lo mantiene alejado de los playoffs.

Sarmiento llega con la ilusión de alcanzar la punta

Del otro lado estará un Sarmiento que atraviesa una realidad completamente diferente. El Verde suma 16 puntos, ocupa el segundo lugar de la Zona B y se encuentra a solo dos unidades de Argentinos Juniors, líder del grupo.

En sus últimas presentaciones, el equipo de Facundo Sava empató 1-1 con Belgrano, venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y perdió 4-1 ante Unión. El conjunto de Junín buscará aprovechar la visita a Avellaneda para mantenerse entre los ocho clasificados a los playoffs y, si consigue los tres puntos, meter presión en lo más alto de la zona.

El encuentro también tendrá un condimento especial para Sava, quien enfrentará al club del que es hincha y donde tuvo etapas tanto como futbolista como entrenador.

Racing vs. Sarmiento: hora, TV y árbitros

Hora: 21.15

TV: TNT Sports

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Salomé Di Iorio

Estadio: Presidente Perón