Sindicatos advierten que el poder adquisitivo cayó más de un 30% y analizan la crisis económica en Santiago del Estero

Referentes de Comercio, Camioneros y Taxis analizaron en Libertad de Opinión el impacto de la crisis económica, la caída del consumo y la pérdida del poder adquisitivo en la provincia.

Hoy 00:15

Víctor Paz, del Sindicato de Comercio; Daniel Navarrete, del Sindicato de Camioneros; y Luciano Ledesma, referente de taxis y radiotaxis, participaron de Libertad de Opinión y describieron la situación de distintos sectores productivos y laborales. Alertaron por la caída del consumo, despidos y dificultades para sostener los puestos de trabajo.



La crisis económica y su impacto en los trabajadores santiagueños fueron los ejes centrales de la entrevista en Libertad de Opinión, donde referentes de distintos sectores analizaron el presente del comercio, el transporte y el empleo.



Participaron del debate Víctor Paz, referente del Sindicato de Comercio; Daniel Navarrete, del Sindicato de Camioneros; y Luciano Ledesma, delegado de la Federación Nacional de Propietarios de Taxis y Radiotaxis, quienes coincidieron en señalar una fuerte retracción del consumo y una pérdida del poder adquisitivo.



Según expresaron durante la entrevista, "el poder adquisitivo de la población bajó más de un 30%", una situación que, según plantearon, repercute directamente en las ventas, la actividad comercial y la estabilidad laboral.



Comercio: caída de ventas, cierres y preocupación por el empleo



Víctor Paz describió un escenario complejo para el sector comercial santiagueño y aseguró que la baja del consumo generó dificultades en distintos rubros.



"La situación en el comercio, el sindicato de comercio que represento, la verdad que es bastante complicada. El consumo ha bajado mucho”, sostuvo, al tiempo que vinculó la caída de las ventas con el incremento de tarifas y otros costos que afectan a los hogares.



El dirigente señaló que algunos comercios dependen actualmente de determinados ingresos extraordinarios para sostener sus ventas y mencionó cierres de negocios, despidos y reducción de jornadas laborales en distintos sectores.



"Estamos viendo cierres de negocios, de zapaterías, despidos también, reducción de jornada, distribuidoras de gaseosas, de alimentos", afirmó.



Además, hizo referencia a la situación de empresas vinculadas a la venta de artículos deportivos y materiales de construcción, y manifestó preocupación por la incertidumbre que atraviesan los trabajadores ante la posibilidad de perder sus empleos.



Camioneros: impacto en salarios y actividad económica



Por su parte, Daniel Navarrete aseguró que la situación del transporte está estrechamente vinculada con el movimiento comercial y económico general.



"El transporte mueve el comercio", expresó el dirigente, quien sostuvo que la actividad atraviesa un escenario complejo por la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades que enfrentan los trabajadores.



Navarrete afirmó que la reducción del ingreso real afecta a distintos sectores y señaló que muchas empresas atraviesan dificultades mientras esperan definiciones vinculadas a cambios en materia laboral.



Durante la entrevista, también planteó que los acuerdos salariales y las discusiones paritarias enfrentan nuevas dificultades. Según indicó, esa situación termina impactando en los ingresos de los trabajadores.



Taxis y radiotaxis: cambios en el transporte y menor consumo



Luciano Ledesma explicó la situación del sector de taxis y radiotaxis, y sostuvo que la actividad también se vio afectada por la disminución del poder adquisitivo de la población.



"Nosotros también como parte del rubro comercial estamos sufriendo las consecuencias", manifestó, al referirse al impacto de los costos operativos y la realidad económica que atraviesan los trabajadores del sector.



El dirigente también hizo referencia a la competencia con nuevas modalidades de transporte y señaló que la reducción de ingresos de los usuarios modifica los hábitos de movilidad.



Despidos y reducción de jornadas en Santiago del Estero



Consultado sobre casos concretos en la provincia, Víctor Paz mencionó que durante los últimos meses se registraron despidos y reducciones de jornada laboral.



Como ejemplo, señaló el cierre de una empresa de calzado con más de 30 años de actividad y explicó que trabajadores con distintos niveles de antigüedad quedaron fuera del mercado laboral.



También indicó que existen gestiones junto a organismos laborales para intentar generar mecanismos que eviten despidos y reduzcan el impacto sobre las empresas.



Reclamos sindicales y mirada hacia el escenario político



Durante la entrevista, los dirigentes también analizaron el rol de las organizaciones gremiales y las respuestas frente al contexto económico.



Paz sostuvo que los sindicatos continúan planteando sus reclamos, aunque consideró que las soluciones dependerán de decisiones políticas. Navarrete, por su parte, remarcó la importancia de que los trabajadores conozcan sus derechos y participen en el debate sobre el futuro laboral.



Finalmente, Luciano Ledesma destacó que los representantes gremiales continuarán trabajando para defender los intereses de los sectores que representan y gestionar alternativas frente a la situación actual.



La entrevista dejó como eje común la preocupación de los distintos sectores por la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo y la necesidad de encontrar herramientas que permitan sostener la actividad económica en Santiago del Estero.

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