Central Córdoba recibe a Defensa y Justicia con la necesidad de volver al triunfo

Central Córdoba tendrá este viernes una nueva oportunidad para reaccionar en el Torneo Clausura. Desde las 18, el Ferroviario recibirá a Defensa y Justicia en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la décima fecha, con la necesidad de reencontrarse con el triunfo después de un comienzo irregular.

El conjunto santiagueño atraviesa una racha negativa: perdió sus últimos dos partidos, ante Independiente por 1-0 como local y frente a Boca por 3-1 en La Bombonera. Antes había empatado sin goles con Talleres, por lo que apenas consiguió un punto en sus últimas tres presentaciones y no festeja hace cinco cotejos.

Con siete unidades en nueve fechas, Central Córdoba se encuentra actualmente último en la Zona A y necesita empezar a sumar para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs. Talleres, que ocupa el lugar inmediatamente superior, está apenas dos puntos por encima.

Defensa llega en plena pelea por los primeros puestos

El escenario del rival es muy diferente. Defensa y Justicia llega a Santiago del Estero después de derrotar 2-0 a Gimnasia de Mendoza y acumula tres triunfos consecutivos en el campeonato.

El equipo dirigido por Julio Vaccari también había vencido 1-0 a Platense y 1-0 a Lanús en sus dos presentaciones anteriores. Además, lleva tres partidos consecutivos sin recibir goles.

Con 17 puntos, el Halcón comparte el segundo puesto de la Zona A junto a Vélez y se mantiene cerca del líder. Por eso, buscará aprovechar su visita al Madre de Ciudades para prolongar su buen momento y continuar en la pelea por los playoffs.

Central Córdoba necesita hacerse fuerte en casa

Para el Ferroviario, el encuentro representa una oportunidad para cortar la seguidilla negativa y recuperar terreno en una zona que comienza a tener una competencia cada vez más cerrada.

El equipo santiagueño deberá dejar atrás las últimas dos derrotas y volver a sumar de a tres para recuperar terreno. Enfrente tendrá a un Defensa que atraviesa uno de sus mejores momentos del torneo y que llegará con la confianza de tres victorias consecutivas.

Central Córdoba vs. Defensa y Justicia: hora, TV y árbitros

Hora: 18.00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Fernando Espinoza

Estadio: Único Madre de Ciudades