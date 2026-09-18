La Banda se prepara para un fin de semana caluroso: temperaturas en ascenso para hoy Viernes 18 de septiembre de 2026

Los bandeños se enfrentarán a un día de clima cubierto con temperaturas que alcanzarán los 30.1 °C. El fin de semana promete sol y calor en aumento.

Hoy 08:11

Hoy, en La Banda, los bandeños se encuentran con un clima cubierto, donde la temperatura actual es de 18.1 °C y la sensación térmica se siente un poco más fresca, a 16.9 °C. Con una humedad del 52% y un leve viento del este-noreste a 4 km/h, el día se presenta con una atmósfera tranquila.

Para esta jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 30.1 °C, lo que sugiere que a medida que avance el día, el clima se tornará más cálido. Los bandeños deben prepararse para un clima que, aunque comienza cubierto, promete temperaturas más elevadas.

El pronóstico para mañana, sábado 19 de septiembre, indica que el cielo estará soleado, con una mínima de 17.3 °C y una máxima que llegará a 27.9 °C. Este cambio en las condiciones meteorológicas ofrecerá un respiro a los bandeños, que podrán disfrutar de un día más agradable.

El domingo 20 de septiembre también se presenta soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 17.8 °C de mínima y 34.9 °C de máxima. Este aumento significativo en las temperaturas sugiere que el calor comenzará a intensificarse para el cierre del fin de semana.

En resumen, los bandeños experimentarán un viernes cubierto que dará paso a un clima más cálido. La mínima para hoy es de 18.1 °C y la máxima alcanzará los 30.1 °C, mientras que el fin de semana se anticipa soleado con máximas que podrían llegar hasta los 34.9 °C.

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