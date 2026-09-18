Calor y posibles lloviznas: así estará el tiempo este viernes en Santiago del Estero

La jornada tendrá temperaturas elevadas para los últimos días del invierno, con una máxima que podría alcanzar los 28 grados. El cielo permanecerá mayormente nublado y podrían registrarse lloviznas aisladas durante la noche.

17/09/2026

Santiago del Estero tendrá este viernes 18 de septiembre de 2026 una jornada marcada por el calor y la presencia de nubosidad, según los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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El pronóstico anticipa una temperatura mínima de 17 grados durante las primeras horas del día, mientras que la máxima podría llegar a los 28 grados por la tarde, en una nueva jornada con registros térmicos elevados para esta etapa del año.

Cielo nublado y probabilidad de lloviznas

Durante gran parte del viernes, el cielo se presentará mayormente nublado, aunque las condiciones podrían cambiar hacia la noche.

De acuerdo al pronóstico, existe probabilidad de lloviznas aisladas durante las últimas horas de la jornada, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

La humedad rondará el 54%, generando un ambiente templado y con temperaturas agradables durante la mayor parte del día.

Vientos leves del noreste y este

En cuanto al viento, se esperan ráfagas leves con velocidades que oscilarán entre los 7 y 22 kilómetros por hora, provenientes de los sectores noreste y este.

Con temperaturas cercanas a los 30 grados y la posibilidad de algunas precipitaciones nocturnas, Santiago del Estero continúa atravesando los últimos días del invierno con condiciones que anticipan la llegada de la primavera.