Desmantelan intento de tráfico de cocaína en peaje de Tucumán

En un operativo en el peaje Molle Yaco de la Ruta Nacional N°9, se detuvo un transporte de tour de compras con 32 kilos de hojas de coca, y su propietario, de nacionalidad boliviana, fue supeditado a la causa por infracción a la Ley 22.415 (Código Aduanero).

Hoy 01:14

El peaje Molle Yaco, situado en el kilómetro 1.358 de la Ruta Nacional N°9, fue el escenario de un importante operativo de control llevado a cabo por efectivos de la Base de Patrulla Eventual “Trancas”, perteneciente al Escuadrón 55 “Tucumán”. En este contexto, se interceptó un transporte de tour de compras que circulaba con un itinerario que abarcaba desde La Quiaca en Jujuy hasta Mendoza.

Durante la revisión de los pasajeros y la inspección de los bultos en el interior del vehículo, los uniformados detectaron restos de grasa alrededor de una rueda de auxilio, así como irregularidades en el peso de esta. Estas anomalías llevaron a los gendarmes a utilizar el escáner móvil de la Fuerza, que reveló imágenes sospechosas de cuerpos extraños en el neumático.

Tras identificar al propietario de la carga, un ciudadano de nacionalidad boliviana, los funcionarios procedieron a desinflar la rueda. En ese momento, se percibió un intenso olor a hojas de coca, lo que condujo a la extracción de un total de 32 paquetes de diferentes tamaños que contenían el vegetal prohibido.

El Juzgado Federal N°3 de Tucumán tomó intervención inmediata en el caso, ordenando el decomiso de 32 kilos de hojas de coca en estado natural, así como otros elementos relevantes para la investigación. Esta acción se enmarca dentro de los esfuerzos por combatir el tráfico de drogas en la región.

El propietario de la mercancía fue hallado en infracción a la Ley 22.415, que regula el Código Aduanero en Argentina, lo que resulta en la continuidad del proceso judicial en su contra. Este tipo de operaciones son fundamentales para mantener la seguridad y el orden en las vías de comunicación del país.

Las autoridades continúan trabajando en conjunto para desmantelar redes de tráfico de drogas que operan a lo largo de las rutas nacionales. Este incidente resalta la importancia de los controles en los peajes y el compromiso de las fuerzas de seguridad para combatir el narcotráfico.