Gobierno de Salta ofrece $10 millones por información sobre Lino Moreno

El Gobierno de Salta ha dispuesto una recompensa de $10 millones para quien proporcione información que conduzca a la captura de Lino Ademar Moreno, un condenado a prisión perpetua por homicidio que se encuentra prófugo desde junio de 2023.

Hoy 01:18

El Gobierno de Salta ha oficializado una recompensa de $10 millones para aquellos que puedan aportar información valiosa sobre el paradero de Lino Ademar Moreno, quien cumple una condena de prisión perpetua por el homicidio de Liliana Ledesma y se encuentra prófugo desde junio de 2023. Esta medida responde a la creciente preocupación por la seguridad en la región y la necesidad de recuperar a un delincuente que ha demostrado ser un peligro para la sociedad.

La decisión de ofrecer esta recompensa fue tomada tras un pedido formal realizado por el procurador general Pedro García Castiella al gobernador Gustavo Sáenz el 10 de septiembre, en un contexto donde las diligencias para localizar a Moreno no han tenido éxito. Este pedido se enmarca dentro de las actuaciones de la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, que ha estado trabajando arduamente para resolver este caso.

El Decreto 587, que establece la recompensa, fue fechado el 16 de septiembre y publicado en el Boletín Oficial el 17 de septiembre. La normativa especifica que la recompensa se ofrecerá a quienes, sin haber participado en el hecho investigado, proporcionen información veraz y contundente que ayude a dar con el paradero de Moreno.

Las personas que posean información relevante podrán dirigirla a los fiscales intervinientes o a la autoridad judicial correspondiente, garantizando la reserva de identidad para quienes colaboren. Esto busca incentivar a la población a participar activamente en la búsqueda de un individuo que representa un alto riesgo para la comunidad.

Lino Moreno se encuentra prófugo desde el 18 de junio de 2023, cuando no regresó a la Unidad Carcelaria N° 3 de Orán después de una salida transitoria. Su trayectoria delictiva incluye antecedentes de condenas y fugas previas, lo que ha generado una gran alarma en la población y en las autoridades.

En su historia judicial, Moreno ha sido condenado en múltiples ocasiones, incluyendo una primera pena de seis años de prisión por homicidio en grado de tentativa y abuso de armas, de la que se evadió en 2001. Posteriormente, fue recapturado y condenado nuevamente por diversos delitos, incluyendo el homicidio de Liliana Ledesma, por el cual fue condenado a prisión perpetua en 2010.

La fuga de Lino Moreno ha sido calificada como un hecho de suma gravedad, lo que ha llevado a las autoridades a tomar medidas drásticas para recuperar su captura. La recompensa es un paso significativo en este proceso, subrayando la determinación del Gobierno provincial para restablecer el orden y la justicia en la región.