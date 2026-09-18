Trump se reunirá con Delcy Rodríguez durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York

El encuentro será el martes 22 de septiembre y marcará la primera reunión presencial entre ambos. La Casa Blanca aclaró que se tratará de una conversación informal y no de una bilateral formal.

Hoy 22:02

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el próximo martes 22 de septiembre en Nueva York con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Será el primer encuentro presencial entre ambos dirigentes.

La reunión fue confirmada por el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, quien explicó que se tratará de un encuentro “informal” al margen de las actividades de la Asamblea General y no de una bilateral formal. No se dieron a conocer detalles sobre los temas específicos que formarán parte de la conversación.

Según la agenda difundida por la Casa Blanca, Trump pronunciará su discurso ante la Asamblea General durante la mañana del martes y posteriormente participará de una recepción con distintos líderes internacionales. El encuentro con Rodríguez se realizará antes de su regreso a Washington.

La cita se produce en medio del acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela registrado durante los últimos meses. Rodríguez quedó al frente del gobierno venezolano luego de la operación militar estadounidense de enero en la que fue capturado Nicolás Maduro, posteriormente trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales.

Desde entonces, Washington avanzó en el restablecimiento de vínculos diplomáticos con Caracas y en negociaciones vinculadas principalmente al sector energético. En agosto, ambos gobiernos anunciaron un acuerdo relacionado con la explotación de reservas petroleras venezolanas, uno de los principales ejes de la nueva relación entre las administraciones.

El encuentro tendrá además un componente histórico: será la primera reunión entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de una década, desde el breve contacto que mantuvieron Barack Obama y Nicolás Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, en Panamá.

Además de Rodríguez, Trump tiene previstas reuniones en Nueva York con el primer ministro británico, Andy Burnham, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y representantes del Consejo de Cooperación del Golfo.