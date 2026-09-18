Presupuesto 2027: el Gobierno dará marcha atrás con el ajuste en Discapacidad y negocia un nuevo texto

La Casa Rosada trabaja con los bloques dialoguistas en una nueva redacción para reemplazar el capítulo cuestionado del proyecto.

Hoy 20:31

El Gobierno de Javier Milei dará marcha atrás con el capítulo de Discapacidad incluido originalmente en el proyecto de Presupuesto 2027 y avanza en una nueva propuesta consensuada con los bloques dialoguistas del Congreso.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La decisión se conoció luego del fuerte impacto político que provocó el texto enviado por el Poder Ejecutivo, que incorporaba cambios en el régimen de pensiones por invalidez y en las prestaciones para personas con discapacidad. Según fuentes oficiales citadas por Infobae, las conversaciones con el PRO, la UCR y otros espacios aliados se reencauzaron y el oficialismo está “muy cerca” de alcanzar un acuerdo sobre una nueva redacción.

El conflicto comenzó cuando el proyecto ingresó a la Cámara de Diputados y varios legisladores oficialistas descubrieron modificaciones que no habían formado parte de las negociaciones que se venían desarrollando durante las semanas anteriores. Entre quienes no conocían el contenido del capítulo aparecieron el presidente de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

Bullrich manifestó públicamente su malestar y cuestionó que el tema no hubiera sido discutido previamente en la Mesa Política del Gobierno. La senadora sostuvo que la falta de información previa podía complicar la relación con los aliados parlamentarios y afectar las negociaciones necesarias para aprobar el Presupuesto.

El capítulo original planteaba una serie de modificaciones de fondo. Entre ellas, reemplazaba el criterio basado en discapacidad por uno vinculado con la invalidez laboral para acceder a la Pensión No Contributiva, establecía cambios en los requisitos y modificaba la relación entre la pensión y el empleo registrado. También contemplaba cambios en el Nomenclador de Prestaciones Básicas y en el rol del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La propuesta generó además un problema político porque el oficialismo ya venía negociando con sectores de la oposición dialoguista una iniciativa alternativa para reemplazar la actual emergencia en discapacidad por un esquema permanente. El ingreso del Presupuesto con un capítulo diferente alteró esas conversaciones y obligó a retomar las tratativas.

Ahora, la estrategia consiste en eliminar del Presupuesto los artículos originales sobre Discapacidad y avanzar con el texto que se acuerde en las comisiones. Desde el oficialismo señalaron que lo que finalmente se consensúe en el dictamen será incorporado al proyecto presupuestario.

Los bloques aliados, sin embargo, mantienen cierta cautela. Desde el PRO señalaron que esperarán el borrador definitivo antes de fijar una posición, mientras que desde la UCR reclamaron precisiones sobre las compensaciones pendientes para los prestadores de discapacidad y el mecanismo previsto para saldar esas diferencias.

La nueva propuesta que analiza el oficialismo contempla elevar los requisitos para acceder a las pensiones, con la intención de que el beneficio esté vinculado con la situación concreta de cada persona. Al mismo tiempo, según trascendió, se analiza que las pensiones puedan ser compatibles con un empleo registrado, una modificación respecto del texto original.

Otro de los puntos en discusión es el Nomenclador de Prestaciones Básicas. La alternativa que se negocia contempla una actualización vinculada al IPC, aunque con una periodicidad diferente a la prevista actualmente, y busca mantener un esquema de alcance universal.

El Gobierno buscará ahora cerrar un dictamen de mayoría en las comisiones para incorporar el nuevo texto al Presupuesto 2027 y evitar que el capítulo de Discapacidad vuelva a convertirse en un obstáculo durante el tratamiento en el recinto.

De esta manera, el debate sobre el Presupuesto quedó atravesado por una negociación que excede las cifras generales del proyecto: el oficialismo deberá reconstruir el acuerdo con sus aliados mientras intenta mantener su objetivo fiscal y modificar el régimen de discapacidad sin repetir el conflicto que generó el texto original.