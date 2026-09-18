Finalizó la búsqueda de Jorge Maximiliano Juárez en Las Termas: fue hallado y regresó a su domicilio

El hombre de 32 años, por quien se había activado un pedido de comparendo y ubicación, se presentó este viernes en la Comisaría Comunitaria N.º 50 acompañado por su padre.

Hoy 20:46

La búsqueda de Jorge Maximiliano Juárez, de 32 años, finalizó este viernes luego de que el hombre fuera hallado y regresara a su domicilio en la ciudad de Las Termas de Río Hondo.

Juárez, por quien se había activado un pedido de comparendo y ubicación, se presentó en la Comisaría Comunitaria N.º 50 acompañado por su padre, Jorge Eduardo Juárez, de 59 años.

Según informó la Policía, el hombre había sido encontrado durante la noche anterior en inmediaciones de La Puerta, sobre la Ruta Nacional 9, luego de que un vecino advirtiera su presencia en el lugar.

De acuerdo con el informe policial, Alberto Celiz manifestó que encontró a Juárez en un aparente estado de ebriedad y decidió trasladarlo hasta su domicilio para que pudiera descansar.

Durante la jornada de este viernes, Celiz volvió a trasladarlo hacia Las Termas, debido a que debía realizar trámites en la ciudad. La motocicleta en la que se movilizaba Juárez quedó en la vivienda del vecino, ya que presentaba un desperfecto mecánico.

Finalmente, Jorge Maximiliano Juárez regresó a su domicilio ubicado en el barrio España, y el resultado del procedimiento quedó asentado en el libro de novedades de la dependencia policial.

La actuación estuvo a cargo de la Fiscal Dra. Dahiana Pérez Vicens, quien intervino en las actuaciones correspondientes.

Con la aparición de Juárez, el pedido de búsqueda de paradero quedó sin efecto y se dio por finalizado el operativo.