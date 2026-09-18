La Fiscalía de Género Norte mantuvo la prohibición de acercamiento y contacto con Candela Arizaga mientras continúa abierta la investigación por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

Hoy 20:07

La Justicia volvió a rechazar el pedido de Facundo Moyano para levantar la perimetral que le impide acercarse y mantener contacto con Candela Arizaga. La decisión fue comunicada este viernes por la Fiscalía de Género Norte, que resolvió mantener vigentes las medidas cautelares mientras continúa la investigación.

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Moyano se encuentra imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en el marco de una causa iniciada a partir del episodio ocurrido el 4 de agosto en el barrio porteño de Belgrano.

Como parte de las medidas dispuestas por la fiscal Florencia Nocerez, el exdiputado tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros de Arizaga y mantener cualquier tipo de contacto con ella. La defensa había solicitado que esas restricciones fueran levantadas, pero el planteo volvió a ser rechazado.

La decisión se conoce luego de que la Justicia investigara si Moyano y Arizaga habían tenido un encuentro en un hotel porteño pese a la prohibición vigente. Para determinarlo, la Fiscalía retiró las grabaciones de las cámaras de seguridad y documentación del establecimiento y ordenó su análisis.

Según un informe del Ministerio Público Fiscal porteño difundido esta semana, no se pudo comprobar que Arizaga haya estado en el hotel durante la estadía de Moyano. El dirigente había permanecido allí entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre, pero las imágenes analizadas no permitieron acreditar el supuesto encuentro.

La causa se inició después de que Arizaga fuera interceptada por efectivos de la Policía de la Ciudad tras salir corriendo del edificio donde se encontraba Moyano. Uno de los agentes declaró que la joven había manifestado que había sido golpeada y retenida contra su voluntad. Moyano fue detenido y posteriormente recuperó la libertad bajo medidas cautelares.

Posteriormente, Arizaga negó haber sido víctima de violencia física o psicológica y también rechazó haber estado privada de su libertad. La joven había solicitado además que se levantaran las restricciones para poder retomar el vínculo con Moyano.

Sin embargo, en las últimas horas Arizaga confirmó públicamente que ya no se considera en pareja con Moyano y aseguró que mantiene dudas sobre lo ocurrido en medio del escándalo. También manifestó su intención de poder conversar con él para aclarar distintos aspectos de la relación.

Mientras tanto, la perimetral continúa vigente y la investigación sigue abierta, por lo que Moyano deberá mantener la distancia y evitar cualquier tipo de contacto con Arizaga hasta que la Justicia disponga lo contrario.