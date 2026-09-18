Milei llevó el RIGI a Bahía Blanca y activó la campaña bonaerense junto a Santilli

El Presidente recorrió proyectos industriales y energéticos en la ciudad y luego se reunió con dirigentes y militantes de La Libertad Avanza.

Hoy 20:06

El presidente Javier Milei recorrió este viernes Bahía Blanca junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el diputado nacional Sebastián Pareja, en una jornada que combinó una agenda centrada en inversiones con un encuentro político con referentes y militantes de La Libertad Avanza.

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La actividad comenzó en la Compañía Mega, donde el mandatario conoció los planes de expansión de la empresa, que contempla una inversión de US$365,4 millones para ampliar su capacidad productiva y exportadora. El proyecto fue incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Durante la recorrida, Milei conversó con trabajadores y participó de una presentación sobre el proyecto de ampliación. Según informó Presidencia, la iniciativa permitirá incrementar la capacidad de producción de líquidos del gas natural e incorporar nuevas instalaciones vinculadas al complejo industrial.

Luego, la comitiva visitó el predio donde Louis Dreyfus Company proyecta construir una planta para procesar semillas oleaginosas. El proyecto contempla una inversión de US$400 millones y tendrá una capacidad industrial de hasta 4.000 toneladas diarias, con foco en el procesamiento de girasol y soja.

Milei también sobrevoló los terrenos donde Pampa Energía proyecta construir una planta de urea, en el marco de una inversión anunciada de US$2.700 millones y con una capacidad prevista de 2,1 millones de toneladas anuales.

La agenda industrial tuvo así como uno de sus principales ejes el RIGI y las inversiones privadas, un aspecto que el Gobierno busca mostrar como parte de su política económica. En el caso de Compañía Mega, la adhesión al régimen fue aprobada por el Ministerio de Economía a fines de agosto.

Después de la recorrida por el polo industrial, la actividad presidencial tomó un perfil político. Milei, Santilli y Pareja mantuvieron un encuentro con dirigentes, concejales, diputados bonaerenses y militantes de La Libertad Avanza en Bahía Blanca.

Durante la reunión se planteó la necesidad de fortalecer la organización territorial del espacio en la provincia de Buenos Aires y consolidar su estructura de cara a las elecciones de 2027. También se transmitió un mensaje de unidad entre los distintos sectores que participan del armado bonaerense.

La presencia de Santilli tuvo además un peso particular dentro de la jornada, en medio de las definiciones del oficialismo sobre su estrategia para la provincia. El jefe de Gabinete viene expresando públicamente su intención de trabajar políticamente en territorio bonaerense, aunque las candidaturas para 2027 todavía no están formalizadas.

En el armado provincial también ocupa un lugar central Sebastián Pareja, referente de La Libertad Avanza en Buenos Aires y uno de los dirigentes que participaron del encuentro con la militancia.

La visita a Bahía Blanca fue, además, la primera de Milei a la ciudad desde las inundaciones de marzo de 2025. En esta oportunidad, el Presidente concentró su agenda en proyectos productivos y energéticos y cerró la jornada con una actividad política junto a la estructura bonaerense de su espacio.

De esta manera, la recorrida combinó dos de los principales ejes que el oficialismo busca instalar hacia 2027: las inversiones vinculadas al RIGI y el fortalecimiento territorial de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.