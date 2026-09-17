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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 SEP 2026 | 22º
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EN VIVO | Quimsa y Olímpico disputan una nueva edición del clásico santiagueño en Frías

La Fusión y el Negro volverán a verse las caras esta noche en el marco de un cuadrangular amistoso por el aniversario de la “Capital de la Amistad”. El partido arrancará a las 22.

Hoy 20:23

El básquet santiagueño tendrá este viernes una nueva noche especial. Quimsa y Olímpico se enfrentarán desde las 22 en Frías, en un clásico que abrirá la participación de ambos equipos en un cuadrangular amistoso organizado en el marco de los festejos por el aniversario de la ciudad.

Programación del cuadrangular

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Viernes
19.30 – Atenas vs. Independiente de Oliva
22.00 – Quimsa vs. Olímpico

Sábado
19.30 – Partido por el tercer y cuarto puesto
22.00 – Final

TEMAS Asociación Atlética Quimsa Club Ciclista Olímpico La Banda
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