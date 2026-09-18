Enviaron a juicio a una pareja acusada de someter a su hijo a abusos sexuales y explotación durante siete años

Según la resolución judicial, el padre, que cumplía una condena en una unidad penitenciaria, habría cometido los abusos y sometido al adolescente a distintas formas de violencia, mientras que la madre habría participado en algunos de los episodios.

Hoy 06:43

Una investigación judicial derivó en la elevación a juicio de una pareja acusada de someter a su hijo a una serie de abusos sexuales, violencia física y explotación durante un período de aproximadamente siete años.

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Los hechos investigados se habrían extendido entre 2017 y 2024, cuando la víctima tenía entre 12 y 18 años. La resolución fue dictada por el juez Héctor Salomón, quien consideró que existen elementos suficientes para que el caso sea debatido en un juicio oral.

De acuerdo con la investigación, el padre de la víctima se encontraba cumpliendo una condena de 13 años de prisión por un delito sexual cometido contra la hija de una expareja. En ese contexto, el primer episodio denunciado habría ocurrido en la Unidad Penal N° 3 de Colonia Pinto, donde el hombre estaba alojado.

Según el relato incorporado al expediente, el adolescente se encontraba terminando el séptimo grado cuando su padre lo habría llevado hasta una de las casillas destinadas a visitas dentro del establecimiento penitenciario y allí habría cometido el primer abuso. Posteriormente, el hombre habría amenazado al menor para evitar que revelara lo ocurrido.

La investigación sostiene que los episodios se repitieron y que, con el paso del tiempo, también habría intervenido la madre del adolescente. Uno de los hechos descriptos en el expediente habría ocurrido cuando la víctima tenía alrededor de 13 años: el padre habría obligado a su pareja y a su hijo a desnudarse y mantener contacto físico, mientras ejercía violencia y exigió al adolescente besar a su madre en la boca. El niño estalló en llanto y su padre lo "calló" con una golpiza.

En otra ocasión, lo golpeó con un palo en la espalda, tantas veces y tan fuerte que sangró. Esa era la forma de doblegarlo, se resistía a ser violado y lo golpeaba en la cabeza o en todo el cuerpo. Una de las modalidades era vendarle los ojos. Los hechos incluían el sexo grupal. Ya en la pandemia por Covid 19, en 2020, solicitaba que el menor fuera a buscar el dinero para la manutención. La pesadilla se prolongó hasta el 2024. También lo obligaba al corte de leña, a la cosecha y venta de comida, incluyendo la venta en la cárcel.