Crítica de "En la zona gris"

Lo nuevo de Guy Ritchie, cineasta responsable de otros titulos memorables como 'Lock & Stock' y 'RocknRolla'.

Hoy 07:00

Por Fran Chico

Para Fotogramas

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Guy Ritchie, experto en gánsteres de toda calaña en sus (otrora) exitosas y deslenguadas películas repletas de personajazos memorables (’Snatch. Cerdos y diamantes’, ‘Lock & Stock’...), se adentra en el oscuro mundo empresarial y capitalista de los delitos financieros en un film que cambia a los sicarios por abogados y a los capos del narcotráfico por magnates (y mangantes). Distintos collares, pero, al fin y al cabo, los mismos perros a la hora de construir una historia de extracción en la que los protagonistas se empeñan más en explicarte su cuidadoso plan que en llevarlo a cabo de manera mínimamente lógica. Una película de acción e intriga competente y entretenida, pero bastante simplona. De esas que se olvidan cinco minutos después de verlas. Pero te soluciona una tarde tonta.

Aunque, si hablamos de criminales y delitos, el mayor del film consiste en rodar en Tenerife, ambientar el guion en España y vestir a Henry Cavill con un sombrero mexicano mientras canta ‘La cucaracha’ para que parezca un borracho local. Un ejemplo como cualquier otro de la pereza estructural que desprende todo, desde unos protagonistas con cara de querer cobrar el cheque y marcharse a casa (con la excepción de un Carlos Bardem bastante más vivo que sus compañeros) hasta un Ritchie que hace ya demasiados años que se mueve en su propia ‘zona gris’. Como película genérica de acción está un peldaño por encima de todo lo que llega cada semana directamente a las plataformas de streaming. Un peldaño pequeñito, eso sí.

Para los que disfruten de la acción genérica de las plataformas.