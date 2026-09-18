Continúa la polémica por la campaña de Sydney Sweeney: el CEO de Novig aseguró que la actriz estuvo detrás de la idea

La publicidad de la protagonista de “Euphoria” para la plataforma de predicciones deportivas generó críticas de numerosas atletas. Ahora, el CEO de Novig reveló que Sweeney tuvo una participación activa en las decisiones creativas del aviso.

Hoy 07:11

La polémica en torno a la campaña publicitaria protagonizada por Sydney Sweeney para Novig continúa sumando nuevos capítulos. En las últimas horas, el CEO de la plataforma, Jacob Fortinsky, aseguró que la actriz tuvo un papel importante en la concepción del aviso y que estuvo involucrada tanto en el aspecto comercial como en el creativo.

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La campaña muestra a Sweeney utilizando distintos elementos deportivos para cubrir su cuerpo mientras promociona a Novig, una plataforma estadounidense de predicciones deportivas. La publicidad recibió fuertes críticas de distintas atletas, quienes cuestionaron la utilización de una imagen sexualizada de una mujer para promocionar un producto relacionado con el deporte.

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En medio de la controversia, Fortinsky sostuvo que Sweeney “estuvo impulsando gran parte de los aspectos visuales y del mensaje” de la campaña. El empresario explicó que la actriz se acercó a la compañía y que posteriormente participó en el desarrollo creativo del comercial. Sweeney, además, posee una participación accionaria en Novig.

Sydney Sweeney sigue dando que hablar.

El CEO también defendió la campaña y afirmó que la empresa es partidaria del deporte femenino, aunque sostuvo que el objetivo del anuncio no era representar a las mujeres deportistas, sino presentar a Sweeney como actriz dentro de una campaña centrada exclusivamente en el deporte.

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Las críticas, sin embargo, continuaron. Entre las figuras del deporte que cuestionaron la publicidad se encuentran la campeona olímpica australiana Ariarne Titmus y la velocista británica Amy Hunt, quienes señalaron que la campaña desvía la atención del rendimiento y el trabajo de las mujeres en el deporte hacia su apariencia física.

Sydney Sweeney

La campaña también tuvo una enorme repercusión en redes sociales. Según datos difundidos por Novig, la publicación del aviso superó los 12 millones de visualizaciones en X y 47 millones en Instagram, cifras muy superiores a las de las publicaciones anteriores de la compañía.

Así, la controversia alrededor de Sydney Sweeney y Novig continúa creciendo, mientras la participación directa de la actriz en las decisiones creativas del anuncio suma un nuevo elemento al debate generado por la campaña.