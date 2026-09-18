Lali llegó a San Sebastián luciendo una remera con la frase de Malvinas que llevó la Selección

La actriz y cantante arribó al Festival Internacional de Cine de San Sebastián para acompañar la presentación de Glaxo, la nueva película de Benjamín Naishtat que competirá por la Concha de Oro.

Hoy 07:34

Lali Espósito volvió a ser protagonista apenas llegó al Festival Internacional de Cine de San Sebastián. La actriz y cantante viajó a España para acompañar la presentación de Glaxo, pero fue el look que eligió para llegar al hotel donde se alojan los invitados del certamen el que rápidamente concentró las miradas.

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Lali lució una remera blanca con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, escrita en letras negras. La prenda tenía además un detalle particular: la tipografía era la misma que apareció en la bandera que varios jugadores de la Selección Argentina desplegaron después del triunfo ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

La artista completó el conjunto con un blazer negro oversized, anteojos oscuros y botas altas acordonadas, aunque dejó deliberadamente visible el mensaje de la camiseta.

La actriz viajó para acompañar Glaxo, la nueva película de Benjamín Naishtat, que competirá en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián. El largometraje está basado en la novela homónima de Hernán Ronsino y cuenta también con las actuaciones de Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Esteban Lamothe, Manu Fanego y Alan Sabbagh.

La historia comienza en Chivilcoy, en 1957, y atraviesa varias décadas de la Argentina. La película combina elementos de drama y thriller y tendrá su presentación en el festival el próximo 20 de septiembre.

Bajo la dirección de Naishtat, Glaxo traslada a la pantalla grande la novela de Ronsino y aborda las secuelas de la traición y la culpa a lo largo del tiempo. La llegada de un expolicía y su esposa altera la convivencia de cuatro jóvenes amigos y desencadena un quiebre cuyas consecuencias repercuten hasta la década de 1980.

Para Lali, el regreso al certamen español tiene además un significado especial. En 2025 había participado del festival como integrante del jurado de la Sección Oficial y ahora regresó desde otro lugar: como una de las protagonistas de una película que compite por la Concha de Oro.

La producción logró además proyección internacional tras presentarse en el Festival Internacional de Cine de Toronto y formar parte de la programación de San Sebastián, consolidándose como una de las propuestas del cine argentino presentes en esta edición del certamen.