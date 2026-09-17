Central Córdoba reaccionó a tiempo y rescató un empate agónico ante Defensa y Justicia

El Ferroviario caía por 2-0 en el “Madre de Ciudades”, pero pudo llegar a la igualdad gracias a un golazo de Iacobellis y a un penal de Leo Sequeira en el descuento.

Hoy 20:19

Central Córdoba protagonizó una gran reacción y rescató un empate 2-2 ante Defensa y Justicia, en el partido que abrió la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

El Ferroviario comenzó abajo en el marcador y llegó a estar dos goles por debajo, pero reaccionó en el complemento y consiguió igualar el encuentro en los minutos finales ante su gente.

Defensa golpeó primero

El equipo visitante encontró la apertura del marcador a los 36 minutos del primer tiempo, cuando Lucco apareció para poner el 1-0.

Ya en el complemento, Defensa y Justicia volvió a golpear. A los ocho minutos, Leandro Fernández sacó un remate de media distancia que dejó sin respuestas a Aguerre y estableció el 2-0.

Central Córdoba quedó obligado a reaccionar y fue en busca del descuento.

Iacobellis encendió la reacción

El equipo de Sebastián Domínguez encontró rápidamente el camino para meterse nuevamente en partido.

Iacobellis recibió después de una pared con Leo Sequeira y definió de gran manera ante Borgogno para marcar un verdadero golazo y establecer el 1-2 sobre los 26 minutos.

Con el envión del descuento, Central Córdoba continuó buscando el empate y llevó el partido hasta un final cargado de tensión.

Sequeira tuvo revancha y selló el 2-2

Sobre el cierre, Pablo Echavarría sancionó penal por una mano de Roselli dentro del área.

Sequeira se hizo cargo de la ejecución, pero Borgogno logró detener el remate. Sin embargo, el arquero visitante se había adelantado, por lo que el árbitro ordenó repetir la ejecución.

Esta vez, Sequeira no perdonó: cruzó su remate y consiguió el 2-2 en el Estadio Único Madre de Ciudades.

En el tiempo restante, Diego Barrera llegó a marcar el 3-2 para el Ferroviario, pero la conquista fue anulada por posición adelantada.

El pitazo final decretó un empate vibrante que le permitió a Central Córdoba sumar ante uno de los protagonistas de la Zona A. Defensa y Justicia, por su parte, dejó pasar la oportunidad de quedar como único líder.

Cuándo vuelve a jugar Central Córdoba

El Ferroviario tendrá ahora un nuevo compromiso como visitante. Por la próxima fecha, Central Córdoba visitará a Deportivo Riestra el lunes 5 de octubre desde las 16.45.

Defensa y Justicia, en tanto, recibirá a San Lorenzo el sábado 3 de octubre a las 14.45.