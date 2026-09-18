Sube la temperatura en Santiago del Estero: el último fin de semana del invierno tendrá máximas de hasta 33°C

El calor comenzará a ganar terreno en la provincia durante sábado y domingo. El SMN anticipa 30°C para este sábado y hasta 33°C para el domingo, en la antesala de la llegada de la primavera.

Hoy 22:14

El último fin de semana del invierno llegará con un marcado ascenso de las temperaturas en Santiago del Estero, donde el termómetro volverá a superar ampliamente los 30 grados a medida que se acerca el inicio de la primavera.

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De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 19 de septiembre comenzará con una mínima de 17°C, mientras que durante la tarde la temperatura ascenderá hasta alcanzar una máxima de 30°C.

Durante la madrugada existe una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%, con posibilidad de chaparrones. Sin embargo, las condiciones tenderán a mejorar rápidamente: para la mañana se espera cielo mayormente nublado, mientras que durante la tarde estará algo nublado y por la noche, parcialmente nublado.

El viento soplará inicialmente desde el sector este y posteriormente rotará hacia el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 22 kilómetros por hora.

El domingo, todavía más calor

El aumento de temperatura será todavía más evidente durante el domingo 20 de septiembre. El organismo nacional anticipa una mínima de 20°C y una máxima de 33°C, configurando una jornada mucho más cálida y con características prácticamente primaverales.

De esta manera, Santiago del Estero despedirá el invierno con un fuerte cambio térmico: de los 30 grados previstos para el sábado se pasará a 33°C durante el domingo.

El ascenso coincide además con la antesala de la primavera, cuya llegada tradicionalmente se celebra cada 21 de septiembre, por lo que el último fin de semana invernal ya comenzará a mostrar temperaturas propias de la nueva estación.

Y la tendencia cálida continuará en los primeros días de la próxima semana: según el pronóstico extendido del SMN, el lunes se esperan 26°C, mientras que hacia el jueves las máximas podrían volver a superar los