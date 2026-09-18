Sebastián Domínguez, tras el empate de Central Córdoba: “Los chicos se tiraron de cabeza hasta el final”

El entrenador del Ferroviario valoró la reacción de su equipo ante Defensa y Justicia, reconoció que el rival lo superó durante buena parte del partido y destacó la actitud del plantel para rescatar el 2-2 en el Madre de Ciudades.

Hoy 22:33

Central Córdoba rescató un empate 2-2 ante Defensa y Justicia en el Estadio Único Madre de Ciudades y, pese a no haber podido volver al triunfo, Sebastián Domínguez puso el foco en la reacción de sus dirigidos para remontar un partido que se había presentado cuesta arriba.

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El entrenador reconoció que el Ferroviario no tuvo una de sus mejores actuaciones desde lo futbolístico, pero destacó especialmente la respuesta emocional del equipo.

“Hoy, en gran parte del partido, hemos sido superados y, sin embargo, el equipo ha luchado hasta el final”, expresó.

En ese sentido, Domínguez consideró que el encuentro se sostuvo más desde la personalidad que desde el juego. “No jugamos un gran partido desde lo futbolístico, fue más desde lo emocional, que es lo que rescato de un partido como el que jugamos hoy”, señaló.

El técnico también valoró que sus futbolistas no se hayan rendido cuando el conjunto santiagueño quedó dos goles abajo.

“Era un segundo tiempo para jugársela a completo o para soltar el partido y también, de alguna manera, entregarse a este momento en el que no estamos consiguiendo resultados. Los chicos la pelearon hasta el final y desde ese lugar, obviamente, es una muestra de confianza de ellos”, afirmó.

La jerarquía de Defensa y Justicia

Domínguez reconoció que el equipo de Florencio Varela planteó dificultades que Central Córdoba no pudo resolver durante buena parte del encuentro.

“Hoy Defensa y Justicia individualmente tiene jugadores que van a otra velocidad y nos costó muchísimo. No nos quedó otra que pelearlo desde el corazón, desde ir a buscarlo como podíamos, sabiendo que íbamos a sufrir”, explicó.

El entrenador remarcó que el rival encontró soluciones constantemente y obligó al Ferroviario a jugar al límite.

“Todo lo que intentábamos para neutralizarlo era imposible. Siempre tenía una opción más de pase, una opción más para correr, uno contra uno donde ganaban los duelos”, sostuvo.

Para Domínguez, la charla del entretiempo estuvo enfocada en modificar la actitud en los duelos individuales y asumir los riesgos necesarios para intentar llegar al empate.

“Era el riesgo que teníamos que correr y pudimos empatar”, resumió.

El corazón como punto de partida

Más allá del resultado, el entrenador insistió en destacar el esfuerzo de sus futbolistas, especialmente en un contexto en el que Central Córdoba acumula partidos sin conseguir la victoria.

“Dentro de lo malo de no ganar y no hacerlo de local, viendo al rival y contemplando contra quién fue, que es uno de los protagonistas del campeonato, voy a resaltar la mayor cantidad de veces que pueda el corazón de los chicos”, afirmó.

Y agregó: “En definitiva también es lo que a mí me da lugar a seguir intentando, que los chicos se tiran de cabeza y van hasta el final con lo que tienen”.

Domínguez también explicó que necesita que esa actitud se mantenga como una característica del equipo.

“No necesito que me defiendan en una declaración, no necesito que digan si entreno bien o si entreno mal. Necesito que dentro de la cancha se vea un equipo que intenta hasta el final. Eso a mí me respalda como entrenador”, manifestó.

Para el DT, lo ocurrido ante Defensa puede convertirse en un punto de partida para lo que resta del campeonato.

“Creo que hoy eso, sobre todo en los últimos 20 minutos, se vio claramente: que el equipo sigue comprometido y que a partir de ahí podemos construir. Yo creo que de acá a final del torneo la vamos a pelear”, aseguró.

La ausencia de Michael Santos

Otro de los puntos mencionados por Domínguez fue la baja de Michael Santos, quien lleva varios partidos sin poder estar a disposición del cuerpo técnico.

“Cuando vos tenés un jugador así y no lo podés usar en cinco partidos, obviamente que para lo que nosotros esperábamos antes de venir era un poco las primeras cuatro fechas nuestras dirigiendo. Era ese equipo”, explicó.

Según el entrenador, la ausencia del delantero obligó a modificar algunas características del funcionamiento.

“Al perder a Michael tuvimos que readaptarnos, tuvimos que pensar más diferente, porque Michael va bien a los espacios, carga bien de espalda, puede ser un falso nueve, puede ser un finalizador. Tiene juego aéreo y además es un jugador intelectual”, detalló.

La mirada hacia Riestra

Central Córdoba ya piensa en su próximo compromiso, cuando visite a Deportivo Riestra. Domínguez anticipó un partido diferente al que protagonizaron ante Defensa y Justicia.

“Seguramente, desde lo táctico, ajustemos y también desde lo estratégico sea un partido muchísimo más cerrado, con menor cantidad de situaciones de gol para los dos lados”, sostuvo.

El entrenador definió a Riestra como un equipo práctico y sólido, especialmente en su funcionamiento defensivo, y anticipó que deberán prepararse para un encuentro de características diferentes.

El Ferroviario buscará ahora transformar la reacción ante Defensa y Justicia en un nuevo impulso para intentar volver al triunfo en el Torneo Clausura..