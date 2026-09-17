Quimsa se quedó con el clásico ante Olímpico y jugará la final ante Atenas de Córdoba

La Fusión venció al Negro por 81-73 en Frías y definirá el cuadrangular este sábado ante el Griego. El elenco bandeño se medirá por el tercer puesto ante Independiente de Oliva.

19/09/2026

Quimsa se quedó con una nueva edición del clásico santiagueño. La Fusión derrotó 81-73 a Olímpico en el Estadio Cubierto Ciudad de Frías y avanzó a la final del cuadrangular amistoso, donde enfrentará este sábado a Atenas de Córdoba.

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El encuentro marcó el primer compromiso de preparación para ambos equipos de cara a la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquet, y tuvo como protagonista a un Quimsa que logró imponerse en los momentos importantes del partido.

El inicio fue parejo y con imprecisiones de ambos lados. La Fusión logró sacar una pequeña ventaja con los aportes de Sainz y Johnson, para adelantarse 17-9. Sin embargo, Olímpico reaccionó desde el ataque con Austin Wrighten y Paz, pasó al frente por la mínima y obligó a su rival a ajustar.

Con el correr de los minutos, el equipo dirigido por Lucas Victoriano recuperó el control del juego gracias a las apariciones de Francisco Conrradi y Rutenberg, para cerrar la primera mitad arriba 34-27.

En el tercer cuarto apareció la figura de Wrighten para el conjunto bandeño, pero Quimsa respondió con un gran momento de Matías Solanas y nuevamente Conrradi, para sostener la diferencia y llegar al último período con ventaja de 67-56.

Olímpico intentó la remontada en el cierre con las intervenciones de Corum y Wrighten, aunque Quimsa encontró respuestas en Ignacio Laterza para asegurar el triunfo por 81-73.

Solanas fue el goleador de la Fusión con 16 puntos, mientras que Conrradi aportó 14 unidades. En Olímpico se destacó Austin Wrighten, máximo anotador del encuentro con 22 tantos.

En el primer turno de la jornada, Atenas de Córdoba derrotó a Independiente de Oliva por 90-86 y se convirtió en el próximo rival de Quimsa en la definición del certamen.

La programación del sábado

19.30: Independiente de Oliva vs. Olímpico

22.00: Atenas vs. Quimsa