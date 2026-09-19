Operativos de control del comercio ilegal en Tucumán y Concepción

Este viernes, operativos simultáneos se llevaron a cabo en la capital de Tucumán y Concepción para garantizar el cumplimiento de la Ley N° 9.771 relacionada con materiales no ferrosos.

Hoy 01:16

Este viernes, en un esfuerzo coordinado impulsado por el Ministerio de Seguridad, diversas divisiones de la Policía de Tucumán, junto con la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) y la Dirección de Comercio Interior, llevaron a cabo operativos simultáneos en la capital tucumana y en la ciudad de Concepción. Estas acciones tienen como objetivo principal promover el cumplimiento de la Ley N° 9.771, que regula el manejo de materiales no ferrosos.

El comisario inspector Marcelo Lazarte, quien ocupa el cargo de segundo jefe del Departamento de Inteligencia Criminal, destacó la importancia de estos operativos. Lazarte mencionó: “Estamos llevando a cabo numerosos operativos en lo que hace al ámbito provincial, tanto en la capital como en el interior, para efectuar un control en la aplicación de la ley”. La intención es asegurar que las personas involucradas en estas actividades cuenten con toda su documentación en regla.

Además, el comisario Lazarte enfatizó que una de las metas es desalentar el comercio ilegal de artefactos y elementos relacionados con servicios públicos, tales como los administrados por Gasnor, Telecom, y la Sociedad Aguas del Tucumán. Esto es fundamental para proteger los derechos de los consumidores y garantizar la seguridad en la provisión de estos servicios.

Los operativos contaron con la participación de al menos 100 efectivos policiales, quienes se desplegaron en diferentes puntos estratégicos. Se utilizaron varios móviles oficiales y personal de las entidades mencionadas para llevar a cabo las inspecciones correspondientes en distintos corralones y chatarrerías.

Esta acción se enmarca en una serie de iniciativas que buscan intensificar el control sobre el comercio y asegurar la legalidad en la comercialización de materiales. La colaboración entre diferentes organismos es crucial para lograr resultados efectivos en la lucha contra el comercio ilegal.

Los operativos de este viernes son un claro reflejo del compromiso del gobierno provincial para combatir las irregularidades en el comercio y proteger a los ciudadanos de prácticas que pueden poner en riesgo su seguridad y derechos. La Policía continuará trabajando en conjunto con otras entidades para fortalecer la aplicación de las normativas vigentes.