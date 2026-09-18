Rompieron el candado y se llevaron hasta la olla desde una posta sanitaria

El hecho fue denunciado por una enfermera de la Posta Sanitaria de Mansupa. Los delincuentes violentaron el candado de ingreso y sustrajeron incluso materiales para atender a los pacientes.

Hoy 13:39

La Posta Sanitaria de la localidad de Mansupa fue blanco de un robo que dejó importantes pérdidas y afectó incluso elementos destinados a la atención de pacientes.

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La denuncia fue realizada por Cintia Susana Ibáñez, de 38 años, enfermera del lugar, quien al regresar a su puesto de trabajo advirtió que personas desconocidas habían violentado el candado de la puerta de ingreso.

Del interior habrían sustraído tres picaportes, una estufa negra marca Liliana, gasas, tijeras, guantes, medicamentos y otros elementos utilizados para realizar curaciones.

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También denunciaron el faltante de una olla eléctrica nueva marca Orix, un acolchado marrón, auriculares Bluetooth negros, grifería del baño, además de otros elementos que aún no pudieron ser precisados.

La trabajadora había dejado la posta alrededor de las 13 del día anterior y regresó cerca de las 7, momento en que descubrió el faltante.

Interviene la fiscal Dra. Dahiana Pérez Vicens, quien dispuso que la denuncia sea incorporada al legajo existente.