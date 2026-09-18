Preocupación en Las Termas: buscan a Jorge Maximiliano Juárez, visto en la ruta 9

Su padre radicó un pedido de ubicación luego de recibir información de que su hijo habría sido visto a la vera de la Ruta Nacional 9, en inmediaciones de la localidad de Naranjito.
Un hombre de 32 años, identificado como Jorge Maximiliano Juárez, es buscado por su familia luego de que su padre radicara un pedido de paradero y ubicación ante la Policía.
Según manifestó Jorge Eduardo Juárez, de 59 años, recibió el llamado de un conocido, quien le informó que había visto a su hijo sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad de Naranjito, mientras se encontraba detenido a un costado de la banquina junto a su motocicleta.
Ante esta situación, el padre se dirigió hasta el sector para intentar localizarlo, pero no obtuvo resultados positivos.
También surgió que Jorge Maximiliano habría sido visto alrededor de las 11:30 en una sandwichería ubicada sobre calle Avellaneda, en barrio San Martín, aunque posteriormente no regresó a su domicilio y, según la denuncia, no cuenta con medios de comunicación.
El hombre buscado es de contextura delgada, tez morocha, cabello corto y lacio de color negro, ojos negros y aproximadamente 1,70 metros de estatura. Al momento de ser visto, vestiría campera verde con rayas blancas en las mangas y pantalón negro, y se movilizaría en una motocicleta Yamaha YBR 125 cc, de color negro y rojo.
Ante la denuncia, la fiscal Dra. Dahiana Pérez Vicens dispuso la activación del protocolo de búsqueda y que, ante cualquier novedad o eventualidad, se vuelva a consultar con la autoridad judicial.
La familia busca establecer cuanto antes su paradero y conocer qué ocurrió desde el momento en que fue visto sobre la Ruta 9.