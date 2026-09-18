Preocupación en Las Termas: buscan a Jorge Maximiliano Juárez, visto en la ruta 9

Su padre radicó un pedido de ubicación luego de recibir información de que su hijo habría sido visto a la vera de la Ruta Nacional 9, en inmediaciones de la localidad de Naranjito.

Hoy 13:47

Un hombre de 32 años, identificado como Jorge Maximiliano Juárez, es buscado por su familia luego de que su padre radicara un pedido de paradero y ubicación ante la Policía.

Según manifestó Jorge Eduardo Juárez, de 59 años, recibió el llamado de un conocido, quien le informó que había visto a su hijo sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad de Naranjito, mientras se encontraba detenido a un costado de la banquina junto a su motocicleta.

Ante esta situación, el padre se dirigió hasta el sector para intentar localizarlo, pero no obtuvo resultados positivos.

También surgió que Jorge Maximiliano habría sido visto alrededor de las 11:30 en una sandwichería ubicada sobre calle Avellaneda, en barrio San Martín, aunque posteriormente no regresó a su domicilio y, según la denuncia, no cuenta con medios de comunicación.

El hombre buscado es de contextura delgada, tez morocha, cabello corto y lacio de color negro, ojos negros y aproximadamente 1,70 metros de estatura. Al momento de ser visto, vestiría campera verde con rayas blancas en las mangas y pantalón negro, y se movilizaría en una motocicleta Yamaha YBR 125 cc, de color negro y rojo.

Ante la denuncia, la fiscal Dra. Dahiana Pérez Vicens dispuso la activación del protocolo de búsqueda y que, ante cualquier novedad o eventualidad, se vuelva a consultar con la autoridad judicial.

La familia busca establecer cuanto antes su paradero y conocer qué ocurrió desde el momento en que fue visto sobre la Ruta 9.