Se sorteó la serie entre Argentina y Turquía: cómo se juega el primer día en Neuquén

Francisco Cerúndolo enfrentará a Yanki Erel en el primer punto, mientras que Thiago Tirante se medirá con Mert Alkaya en el segundo. La serie por la permanencia en el Grupo Mundial se disputará este sábado y domingo en el estadio Ruca Che.

Hoy 13:57

Argentina ya conoce el orden de juego para la serie de Copa Davis ante Turquía, que se disputará este fin de semana en Neuquén. El equipo capitaneado por Javier Frana buscará quedarse con la eliminatoria para asegurar su permanencia en el Grupo Mundial.

El sorteo realizado este viernes determinó que Francisco Cerúndolo será el encargado de abrir la serie frente a Yanki Erel. El partido comenzará este sábado desde las 11.45 y podrá verse por TyC Sports.

A continuación será el turno de Thiago Tirante, elegido por Frana para disputar el segundo punto. El argentino enfrentará a Mert Alkaya, número uno de Turquía.

La serie continuará el domingo con el partido de dobles entre Guido Andreozzi y Andrés Molteni frente a la dupla turca. En caso de ser necesario, ese mismo día se disputarán los dos últimos singles.

Argentina eligió jugar en cancha rápida

La eliminatoria tendrá como escenario el estadio Ruca Che, que cuenta con techo y una superficie rápida. La elección llamó la atención debido a que Argentina históricamente suele optar por el polvo de ladrillo cuando juega como local.

Frana explicó que la decisión fue consensuada con los jugadores y estuvo relacionada con cuestiones deportivas: “Influyó el aspecto técnico, ya que el rendimiento en general de los tenistas argentinos en este tipo de canchas es muy bueno. Nos pareció una determinación inteligente”.

El capitán también destacó el aspecto físico y la continuidad de la temporada: “Al elegir cancha de cemento se está cuidando la parte física de nuestros jugadores, ya que vienen de la gira norteamericana en cemento. Así no tendrán que cambiar de superficie por unos días y volver inmediatamente después en el circuito otra vez a canchas duras”.

Por qué Frana eligió a Tirante

Una de las decisiones del capitán argentino estuvo en la elección del segundo singlista. Thiago Tirante fue elegido por sobre Mariano Navone, y Frana explicó que la definición fue muy pareja.

“Súper parejo, los dos estaban jugando muy bien. Siempre lo mejor que te puede pasar es que te la compliquen a morir. Terminás decidiendo tal vez pensando quién puede incomodar algo más y también estratégicamente pensando en una serie que puede ir a cinco puntos”, explicó.

El equipo argentino se completa con Mariano Navone, además de los doblistas Guido Andreozzi y Andrés Molteni.

El ranking de Argentina y Turquía

Argentina llega con sus principales singlistas mejor ubicados en el ranking mundial. Francisco Cerúndolo aparece en el puesto 23, mientras que Mariano Navone ocupa el 45° lugar y Thiago Tirante está 52°.

Por el lado de Turquía, su mejor jugador es Mert Alkaya, ubicado en el puesto 296, mientras que Yanki Erel aparece en la posición 329.

La serie será especialmente importante para el conjunto argentino, que viene de perder 3-2 ante Corea del Sur como visitante en la primera ronda de los Qualifiers. Una victoria ante Turquía le permitirá mantener su lugar y volver a competir por el título en la próxima temporada.