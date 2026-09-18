"La derecha siempre ha intentado demonizar al dirigente y a los sindicatos"

Daniel Navarrete, secretario general del Sindicato de Camioneros en Santiago del Estero habló con Radio Panorama antes de las elecciones del gremio, que se realizarán este viernes 19 de septiembre.

Hoy 13:39

El secretario general del Sindicato de Choferes Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas de Santiago del Estero, Fernando Daniel Navarrete, habló con Radio Panorama en la previa de las elecciones que se desarrollarán este viernes 19 de septiembre.

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Navarrete destacó que se trata de una jornada importante para la organización y señaló que se presentará una lista única para buscar la reelección.

“Es un día importante, están habilitadas 10 mesas y vamos como lista única, por una reelección. Estamos orgullosos por la unidad en la organización, que es lo que pretenden Pablo y Hugo Moyano”, expresó.

El dirigente recordó el proceso atravesado por el gremio y sostuvo que actualmente cuenta con una estructura consolidada en la provincia.

“No fue fácil, hubo mucho tiempo de decadencia, pero hoy tenemos un gremio que es de los mejores en la provincia, con filiales, complejos e infraestructura”, afirmó.

Entre las prioridades para una nueva etapa de conducción, Navarrete ubicó en primer lugar la cuestión salarial y luego la salud de los trabajadores. También destacó la importancia estratégica de la actividad camionera para la economía argentina.

“La economía, a partir de que dejaron de circular los trenes, dio paso y depende del camión, que llega a donde no llegaban los trenes, del norte al sur, a lugares muy extremos”, explicó.

En ese sentido, mencionó como ejemplo el transporte de arena utilizada en Vaca Muerta. Según indicó, la arena que ingresa al yacimiento proviene de Entre Ríos debido a sus características, aunque remarcó que se trata de una actividad que alcanza a un número reducido de trabajadores.

Críticas a la reforma laboral

Durante la entrevista, Navarrete cuestionó lo que considera un intento de desprestigiar a las organizaciones sindicales y planteó su rechazo a una eventual flexibilización de las condiciones laborales.

“La derecha ha intentado siempre demonizar al dirigente y los sindicatos, y van por ellos. Es la última barrera y por eso apuntan contra ellos. Van por las instituciones y los convenios colectivos de trabajo”, sostuvo.

El dirigente afirmó que los sindicatos no se oponen a una modernización de las normas laborales, aunque reclamó que en ese proceso sean convocados los trabajadores y sus representantes.

“Los sindicatos nunca estuvieron en desacuerdo con que haya una modernización, pero se debe convocar a los actores, a los trabajadores, y eso nunca ha ocurrido”, señaló.

En esa línea, sostuvo que el movimiento obrero logró frenar algunos artículos de la reforma laboral y cuestionó los cambios introducidos a partir de la Ley Bases.

“La flexibilización comienza con la Ley Bases firmada en Tucumán, y hay muchas empresas refregándose las manos esperando que se destrabe para que el trabajo sea gratis”, afirmó.

Navarrete también vinculó la situación del transporte con el nivel de consumo interno. “Nuestra actividad es de servicios. Si la gente no consume, no tenemos trabajo. Todo lo que se produce en Argentina, si no se consume, el primer resentido es el transportista y la logística”, explicó.

Sobre la situación política, reivindicó la gestión del expresidente Néstor Kirchner en materia laboral y también realizó una autocrítica hacia el peronismo.

“Néstor Kirchner fue el que más le ha dado al trabajador argentino. Y si el peronismo hoy no gobierna es porque algunos dirigentes no hicieron las cosas bien”, sostuvo.

Finalmente, cuestionó al actual Gobierno nacional y evitó mencionar directamente al Presidente: “Para mí, el Presidente es el innombrable. Aunque mañana gane Messi por el peronismo, no nos va a devolver todo el daño que nos ha hecho”.

Y concluyó: “Al trabajador no le importa la macro ni la microeconomía, porque la pedalea todos los días. Se espera con ansia que llegue un gobierno que se acuerde de ellos”.