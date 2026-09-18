El palo de Di Carlo sobre la relación entre River y la AFA: “No podés pretender que te quiera el que no te quiere”

El presidente de River habló durante la reunión de Comisión Directiva y se refirió al vínculo institucional con la Asociación del Fútbol Argentino y Claudio Tapia.

Hoy 13:39

La relación entre River y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volvió a quedar en el centro de la escena. Durante la reunión de Comisión Directiva realizada este jueves en el salón Rafael Aragón Cabrera, el presidente Stefano Di Carlo habló sobre las diferencias que mantiene el club con la entidad y apuntó directamente contra Claudio Tapia.

Consultado por Carlos Trillo, vocal principal de la minoría opositora, Di Carlo sostuvo que “evidentemente tiene una animosidad y no quiere a River”, en referencia al presidente de la AFA. Y agregó: “Hay que aceptarlo y hay que dar la discusión desde la AFA, desde la política, con fundamentos, pero vos lo que no podés pretender es que te quiera el que no te quiere”.

Las declaraciones se produjeron en una reunión en la que también se trataron otros temas vinculados con la vida institucional de River, entre ellos el contrato de Leonardo Ponzio, el rol de Pablo Longoria y los movimientos económicos relacionados con el último mercado de pases.

La relación entre River y la AFA

Di Carlo explicó que, pese a las diferencias, la relación institucional entre River y la AFA nunca se interrumpió. El presidente recordó además que el club había decidido no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo a comienzos de marzo, al considerar que no estaban dadas las condiciones para garantizar un proceso claro en la toma de decisiones.

En ese sentido, remarcó que “diálogo institucional hay siempre, y nunca dejó de haber”, independientemente de que River haya formado parte o no de la estructura del Comité Ejecutivo de la AFA.

El presidente del Millonario también diferenció el diálogo institucional de la posición política que mantiene el club. “No por eso hemos dejado de tener el vínculo cordial e institucional que siempre se ha tenido”, señaló.

La postura de River

Durante su exposición, Di Carlo también cuestionó la idea de que los clubes deban necesariamente formar parte de las estructuras de poder del fútbol argentino para defender sus intereses.

El titular de River sostuvo que la postura de “estar adentro” o “arreglar” puede entrar en conflicto con los principios que el club pretende defender. En ese sentido, afirmó que aceptar determinadas condiciones por mantener un lugar dentro de una estructura puede significar “renunciar a ciertos valores y resignar ciertas cosas”.

De esta manera, el presidente de River volvió a marcar públicamente las diferencias que mantiene la institución con la conducción de la AFA, aunque remarcó que el vínculo institucional entre ambas partes continúa vigente.