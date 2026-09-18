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Conflicto familiar: denunció que su hija la golpeó cuando quiso defender a su nieto

Una mujer de 38 años quedó aprehendida luego de un episodio ocurrido durante la noche del jueves. Habría agredido a su hijo de 19 años y posteriormente también a su madre.

Hoy 13:29

Un conflicto familiar registrado en la noche del jueves terminó con una mujer aprehendida por presuntas lesiones, luego de la intervención policial en un domicilio de calle Córdoba y Pellegrini.

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La denunciante, Adela Rosa Zambrano, de 68 años, manifestó ante los efectivos que su hija, Cecilia Liliana Sosa, de 38 años, se encontraba agrediendo físicamente a su hijo, Máximo Deivid Domínguez, de 19 años.

Según el relato de Zambrano, al intentar intervenir para detener la situación, también habría sido agredida por su hija, quien le provocó una lesión en el brazo izquierdo.

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La mujer manifestó además que existirían conflictos familiares recurrentes vinculados al manejo de una tarjeta de AUH, actualmente en poder de Domínguez, quien —según explicó— se ocupa del cuidado de sus hermanos.

Ante la situación, Sosa fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde quedó alojada en calidad de aprehendida.

La denunciante radicó la correspondiente denuncia penal, mientras que Domínguez decidió no iniciar actuaciones legales.

La fiscal Dra. Dahiana Pérez Vicens dispuso que Sosa permanezca aprehendida por presuntas lesiones y que se reciba entrevista al joven.

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