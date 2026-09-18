Termas: “Bici bandido” fue sorprendido con una rueda de moto y terminó aprehendido

Juan Domingo “Bici Bandido” Díaz, fue interceptado durante un recorrido preventivo de UTM en barrio Toro Yacu. Tenía una rueda trasera de motocicleta y no pudo justificar su procedencia.

Hoy 13:22

La recorrida preventiva de la Unidad Táctica Motorizada (UTM), División Prevención Departamental 6, terminó durante la madrugada con la aprehensión de un hombre que circulaba en bicicleta transportando una rueda de motocicleta cuya procedencia no pudo justificar.

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El procedimiento se produjo alrededor de la 1:30 de este viernes 18 de septiembre, cuando los efectivos observaron a un masculino desplazándose en una bicicleta por inmediaciones de avenida Néstor Kirchner y Laprida.

El hombre llevaba consigo un elemento que llamó la atención de los uniformados y, al advertir la presencia policial, intentó escapar rápidamente. Fue interceptado en Laprida y Roca, barrio Toro Yacu.

Al identificarlo, los efectivos establecieron que se trataba de Juan Domingo Díaz, alias “Bici Bandido”, de 25 años, domiciliado en barrio San Lorenzo, quien, según consta en el informe policial, registra un frondoso prontuario delictivo.

El elemento que transportaba era una rueda trasera de motovehículo, rodado 14. También se procedió al secuestro de la bicicleta Olmo rodado 26 en la que se movilizaba.

Díaz fue trasladado a la Comisaría Comunitaria N° 50, quedando a disposición de la Justicia.

La fiscal Dra. Dahiana Pérez Vicens dispuso su aprehensión y el secuestro de los elementos.

La investigación deberá determinar ahora de dónde provino la rueda y si guarda relación con algún hecho denunciado.