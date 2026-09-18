Tracción Trasera: El Símbol recibe la cuarta fecha del Campeonato santiagueño

El circuito Néstor Mosteiro será escenario este domingo 20 de septiembre de una nueva jornada del campeonato local. La actividad comenzará a las 8 y reunirá a pilotos de Santiago del Estero, La Banda, Tucumán y distintos puntos de la provincia.

Hoy 14:09

El Campeonato santiagueño de Tracción Trasera volverá a encender sus motores este domingo 20 de septiembre en El Símbol, donde se disputará la cuarta fecha de la temporada en el circuito Néstor Mosteiro.

Luego de un gran mes de agosto, la categoría se prepara para una nueva jornada que promete reunir a una importante cantidad de participantes y algunas novedades. El certamen continúa creciendo fecha tras fecha de la mano de ACISDAH (Asociación Civil Social y Deportiva de Automovilismo Histórico), con el acompañamiento de la Municipalidad de Arraga y la fiscalización de la ACTC (Asociación de Corredores del Turismo Carretera).

La competencia contará con la presencia de pilotos locales, de La Banda, Tucumán y diferentes localidades del interior de Santiago del Estero. En esta cuarta fecha saldrán a pista las categorías Copa Fiat, Autocross, Invitados del Rally, 4 Cilindros A, 4 Cilindros B y 6 Cilindros, que en esta oportunidad tendrá pilotos invitados.

Toda la actividad del domingo

La jornada comenzará a las 8, con las correspondientes verificaciones administrativas y técnicas de los vehículos.

Aproximadamente a las 10 se pondrán en marcha las tandas libres de las distintas categorías. Luego, cerca de las 12.15, se llevará a cabo la reunión de pilotos.

Una vez finalizada la reunión, comenzarán las series clasificatorias, mientras que las finales de todas las categorías están previstas para alrededor de las 15.20.

Entradas para el público

El público que quiera disfrutar de la jornada podrá ingresar al circuito con una entrada de $6.000.

Desde la organización invitaron a las familias y grupos de amigos a acercarse al circuito Néstor Mosteiro para disfrutar de una jornada de automovilismo al aire libre, en un predio que cuenta con las medidas y precauciones correspondientes para recibir a los espectadores.