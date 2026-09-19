Constanza Lastra fue elegida Reina Provincial de los Estudiantes 2026

La representante del Colegio del Sesquicentenario N° 6 de Las Termas de Río Hondo se consagró como la nueva soberana santiagueña entre 24 candidatas de distintos establecimientos educativos de la provincia.

19/09/2026

Constanza Lastra, de 16 años y representante del Colegio del Sesquicentenario N° 6 de Las Termas de Río Hondo, fue coronada como Reina Provincial de los Estudiantes 2026 durante la gala final realizada este viernes por la noche en el Teatro 25 de Mayo.

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La joven termense se impuso entre las 24 candidatas que participaron del certamen, provenientes de instituciones educativas de la ciudad Capital y del interior santiagueño.

El evento contó además con la elección de las representantes que acompañarán a Constanza Lastra en su reinado. Guillermina Prieto González, del Colegio Hermana Hermas de Brujin, fue elegida como primera representante provincial de los estudiantes, mientras que María Pía Bordi Vaja, del Colegio Absalón Rojas, obtuvo el título de segunda representante.

En tanto, las damas de honor fueron Giuliana Camila Barraza, de 17 años y representante del Colegio José Benjamín Gorostiaga de la ciudad de La Banda, quien fue distinguida como primera dama de honor; y Emilse Arce, del Colegio Santa Dorotea, como segunda dama de honor.

La ceremonia tuvo lugar durante la noche del viernes 18 de septiembre y marcó el cierre de una nueva edición de la elección provincial, que reunió a jóvenes estudiantes de diferentes puntos de Santiago del Estero.

Constanza Lastra tomará ahora la posta de Delfina Mesples, Reina Provincial de los Estudiantes 2025, y representará a Santiago del Estero en la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026, que se desarrollará el próximo 25 de septiembre en la provincia de Jujuy, donde buscará quedarse con la corona nacional.