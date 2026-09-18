Tuchel renovó Inglaterra y dejó afuera a nueve jugadores de la semifinal con Argentina

El DT presentó la nueva lista del elenco europeo para la próxima fecha FIFA y profundizó la renovación de Los Tres Leones. El alemán dejó afuera a nueve futbolistas que participaron de la derrota 2-1 ante la Selección Argentina en las semifinales del Mundial.

Hoy 13:03

El tercer puesto conseguido por Inglaterra en el último Mundial significó su mejor actuación en la competencia en los últimos 60 años. Solo queda por encima el título conseguido en 1966. Sin embargo, en el recuerdo de los británicos todavía aparece la derrota ante la Selección Argentina en aquella histórica semifinal.

El propio Tuchel había reconocido el peso de aquel partido. “Es mi cicatriz. Es la cicatriz de los jugadores. Tengo que vivir con ella”, había expresado el entrenador al recordar la eliminación ante la Albiceleste.

Ahora, de cara a una nueva fecha FIFA, el DT alemán decidió avanzar con la renovación del plantel y dejó afuera a Dean Henderson, John Stones, Dan Burn, Reece James, Djed Spence, Jordan Henderson, Ollie Watkins, Noni Madueke e Ivan Toney, todos ellos con minutos en aquella semifinal frente a la Selección Argentina.

La renovación de Inglaterra

La limpieza fue especialmente marcada en la defensa. Tres de los cuatro defensores titulares en aquella semifinal disputada el 15 de julio en Atlanta quedaron fuera de la convocatoria, al igual que el primer recambio de la última línea.

El único defensor titular que continúa en la lista es Marc Guehi. En cambio, la renovación fue mucho menos profunda desde la mitad de la cancha hacia adelante, donde Tuchel mantuvo a buena parte de los futbolistas que ya integraban el plantel.

La principal novedad pasa por los regresos de Trent Alexander-Arnold y Cole Palmer, quienes no habían formado parte del plantel mundialista. Ambos fueron nuevamente convocados para esta ventana internacional. Phil Foden, en cambio, volvió a quedar afuera.

La lista de Inglaterra

Arqueros: Jordan Pickford, James Trafford y Jason Steele.

Defensores: Trent Alexander-Arnold, Trevoh Chalobah, Marc Guehi, Jarrad Branthwaite, Ezri Konsa, Lewis Hall, Tino Livramento, Nico O’Reilly y Jarell Quansah.

Mediocampistas: Jude Bellingham, Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Alex Scott y Myles Lewis-Skelly.

Delanteros: Rio Ngumoha, Anthony Gordon, Marcus Rashford, Bukayo Saka y Harry Kane.

La nueva convocatoria tendrá como objetivo afrontar los primeros compromisos de Inglaterra en esta etapa, con España, República Checa y Croacia como los rivales de las próximas fechas de la Nations League.