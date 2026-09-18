Cuántos puntos necesita Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2027

El Xeneize quedó cuarto en la tabla anual tras vencer 3-1 a Central Córdoba y está a un punto de Vélez, que ocupa el último lugar de clasificación directa. Con siete fechas por delante, necesita seguir sumando para no depender de ganar el Torneo Clausura o la Copa Argentina.

Hoy 12:52

Boca piensa en su futuro internacional mientras disfruta su presente en la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena también tiene como objetivo asegurarse un lugar en la Copa Libertadores 2027, y la tabla anual aparece como la principal vía para conseguirlo.

La victoria 3-1 sobre Central Córdoba le permitió al Xeneize trepar al cuarto puesto de la tabla acumulada, con 44 puntos, y quedar a apenas una unidad de Vélez, que actualmente ocupa el tercer lugar y se estaría quedando con el último de los tres cupos directos que entrega esta vía.

Cuántos puntos necesitaría Boca

Como referencia se puede tomar lo ocurrido en la temporada pasada. En 2025, Argentinos Juniors terminó tercero en la tabla anual con 57 puntos. Con el mismo formato de campeonato, esa cifra aparece como una referencia para proyectar el corte de clasificación de 2026.

En ese sentido, Boca necesitaría llegar al menos a 57 puntos para alcanzar el 60% de las unidades en juego, un porcentaje que durante los tres años anteriores le hubiese permitido clasificarse a la Copa Libertadores.

Actualmente suma 44 puntos, por lo que debería conseguir al menos 13 de las 21 unidades que quedan en juego, producto de las siete fechas restantes del Torneo Clausura.

De todos modos, el número no es definitivo. La clasificación dependerá también del rendimiento de los equipos que pelean directamente con Boca por los primeros puestos de la tabla anual, en una disputa que todavía tiene varios aspirantes.

Las otras vías que tiene Boca para llegar a la Libertadores

Además de la tabla anual, Boca cuenta con otras dos posibilidades para clasificarse a la Copa Libertadores 2027: ganar el Torneo Clausura o conquistar la Copa Argentina.

En la Copa Argentina, el equipo ya está instalado en los cuartos de final y deberá enfrentar a Racing por un lugar entre los cuatro mejores del certamen.

Hay otro aspecto a tener en cuenta: los campeones de estos torneos liberan un cupo en la tabla anual. La diferencia respecto de temporadas anteriores es que el formato de playoffs aumenta las posibilidades de que el campeón del Torneo Clausura no sea necesariamente uno de los equipos que ocupa los primeros lugares de la tabla acumulada, tal como ocurrió con Platense.

Por eso, mientras busca avanzar en la Copa Sudamericana, Boca también deberá prestar especial atención a la tabla anual y sumar en el tramo final del campeonato para acercarse al objetivo de volver a jugar la Copa Libertadores.