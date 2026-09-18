Murió a los 35 años Cat Frazier, la artista que convirtió los GIF absurdos en un fenómeno de internet

La creadora detrás de AnimatedText construyó una estética retromaximalista que reivindicó los colores estridentes, los diseños deliberadamente “malos” y el espíritu libre de los primeros años de internet.

Hoy 11:20

No era el trabajo minucioso de ajustar con precisión el interletraje de un texto lo que molestaba a Cat Frazier. Era la estética: las paletas limpias y apagadas y las composiciones austeras que sus profesores, compañeros de clase y el propio mundo del diseño gráfico parecían considerar el estándar predominante de sofisticación.

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Como distracción, comenzó a explorar un sitio web llamado Internet Archaeology, actualmente desaparecido, que preservaba páginas de los primeros años del diseño en internet, durante la década de 1990 y principios de los 2000, en plataformas como GeoCities, Blingee y MySpace.

Allí encontró algo completamente diferente: colores chillones, diseños deliberadamente recargados, gráficos de baja calidad y una filosofía de “hazlo tú mismo” que parecía ir en contra de todo lo que estaba aprendiendo.

“Lo que disfruto de ver sitios como GeoCities es que la expresión personal y hablar de las cosas era más importante que hacer que todo se viera único y uniforme”, explicó en 2017 al sitio The Creative Independent. “Se te permitía jugar con tu diseño web y tu texto”.

En noviembre de 2012 comenzó a publicar en Tumblr una página llamada AnimatedText. Utilizando distintos programas, algunos con más de 30 años de antigüedad, creó GIF en 3D deliberadamente estridentes, con frases irónicas, humor negro y mensajes breves.

En cuestión de meses consiguió miles de seguidores. Su popularidad creció todavía más en marzo de 2013, cuando el rapero Frank Ocean republicó uno de sus GIF, con la frase “no eres gucci jajaja”. Con el tiempo, la cuenta llegó a reunir alrededor de medio millón de seguidores, entre ellos numerosos profesionales del diseño.

Una estética contra la uniformidad de internet

La estética retromaximalista de Frazier no se limitaba a la nostalgia por los primeros años de internet. Su recuperación de aquella etapa más cruda y desordenada coincidió con un creciente rechazo a la corporativización de la vida online, mientras las comunidades de GeoCities eran reemplazadas progresivamente por plataformas más uniformes y estructuradas.

Su trabajo ayudó a abrir espacio para diseñadores y artistas que comenzaron a cuestionar los elegantes tonos tierra y la estética minimalista que dominaron buena parte de la década de 2010. En su lugar aparecieron diseños deliberadamente “malos”, colores estridentes y una actitud irónicamente nihilista, como la que caracterizó a uno de sus primeros GIF virales: “jajaja nada importa”.

“Creo que fue una de las grandes artistas pop de la cultura de internet del siglo XXI”, afirmó Adrian Chen, escritor y colaborador de Frazier. Según explicó, su trabajo se parecía al de artistas como Andy Warhol por su capacidad para reapropiarse de elementos de la cultura popular considerados descartables u olvidados.

Frazier murió el 29 de junio en un hospital de Oakland, California, tres semanas después de haber sido ingresada por una emergencia relacionada con el corazón. Tenía 35 años. Su hermana, Lisa Frazier, confirmó la muerte, que no había sido ampliamente difundida en ese momento.

Catherine Louise Frazier había nacido el 5 de abril de 1991 en Montgomery, Alabama. Su padre, Hollis Gorman, era obrero y su madre, Annie McCants Frazier, la crió hasta su fallecimiento, cuando Cat tenía 10 años. Después de su muerte, pasó un tiempo viviendo con familiares y con una familia de acogida en Atlanta.

Tras graduarse de Pratt Institute con un título en estudios críticos y visuales en 2013, trabajó en distintos empleos vinculados al diseño en Nueva York, Las Vegas y California. También formó parte de Super Deluxe, una compañía de producción de contenidos para internet que pertenecía a AT&T.

En entrevistas, Frazier hablaba con frecuencia de su frustración ante quienes asumían que, por su humor seco y sarcástico como creadora online, debía ser un hombre blanco. Como respuesta, describía su cuenta como dedicada a “chistes de papá si tu papá fuera una lesbiana negra”.

Su producción artística se extendió más allá de AnimatedText. En 2014 creó una cuenta de Tumblr dedicada a “Comentarios de Pornhub giratorios en 3D” y, dos años después, junto con Chen y el colectivo de programación y diseño Useless Press, creó “Ask Cat”, un proyecto en el que las personas podían enviarle mensajes de texto para pedirle consejos.

Frazier respondía también por mensaje y luego publicaba sus respuestas online, eliminando los detalles personales de quienes consultaban.

Junto con su hermana Lisa, le sobreviven sus hermanas Diane Mccants y Jacqueline Frazier, y su hermano Timothy Frazier.

La muerte de su madre y las dificultades que atravesó durante su infancia también influyeron en su manera de entender el arte. Frazier hablaba de cómo sus creaciones podían ayudar a las personas a atravesar el dolor, incluido el propio.

“Siempre lo describo como la comida que comes en un funeral”, dijo en 2020 a AIGA Eye on Design. “Es nutritiva, y todos estamos juntos en este evento horrible, pero esto nos está ayudando a sobrellevarlo para que podamos hablar y reírnos al respecto”.