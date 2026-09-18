Silva Neder recibió el informe anual de gestión 2025 de la Defensoría del Pueblo

El Defensor del Pueblo entregó al Vicegobernador el Informe Anual que da cuenta de la labor institucional que desarrollaron ambos organismos desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Hoy 10:53

El vicegobernador de la provincia y presidente de la Legislatura, Dr. Carlos Silva Neder, recibió en el cuarto piso de la Cámara de Diputados al defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. Daniel Escobar Correa, quien le hizo entrega oficial del Informe Anual de Gestión 2025 de este organismo, en cumplimiento de la manda constitucional, conforme a lo dispuesto en el Art. 28, 29 y concordantes de la Ley 6.320.

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Informe anual de gestión 2025

Acompañado por el defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Dr. Leandro Drube, el Defensor del Pueblo entregó al Vicegobernador el Informe Anual que da cuenta de la labor institucional que desarrollaron ambos organismos desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.

En el acto de entrega del Informe Anual de Gestión, estuvieron presentes la presidenta provisional de la Legislatura, Norma Abdala de Matarazzo; vicepresidente primero, CPN Juan Manuel Beltramino; secretario Legislativo, Dr. Luis Herrera y secretaria Administrativa, CPN Soledad Vittar.

En la oportunidad, Escobar Correa indicó: “Durante el período bajo examen, el organismo ha orientado sus esfuerzos hacia la consolidación de mecanismos de resolución alternativa de conflictos. Esta metodología ha permitido resguardar de manera efectiva los derechos de los ciudadanos santiagueños, priorizando la celeridad y la eficiencia administrativa”.

“Además -acotó-, este informe detalla la participación institucional en la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina; la tarea del Comité Provincial de Prevención de la Tortura; las intervenciones de la Defensoría en materia de acciones judiciales, destacando el amparo colectivo por pensiones de discapacidad y un Capítulo dónde se desarrolla el monitoreo permanente y control ambiental con los programas de seguimiento de la cuenca Salí-Dulce, inspecciones a ingenios sucroalcoholeros y acciones interjurisdiccionales de preservación ambiental, entre otros”.

Acompañaron al Defensor del Pueblo: Lic. Amelia Rueda; Dra. Yohana Soria y Cielo Padilla.