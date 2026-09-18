Presentaron las Primeras Jornadas Provinciales de Historia del Fútbol Santiagueño

El encuentro se realizará este viernes desde las 17.30 en el Auditorio del Centro Cultural del Bicentenario. La propuesta busca recuperar y poner en valor la memoria deportiva y cultural de Santiago del Estero. La entrada será libre y gratuita y contará con puntaje docente.

Hoy 11:05

La Subsecretaría de Cultura de la Provincia fue escenario de la presentación oficial de las Primeras Jornadas Provinciales de Historia del Fútbol Santiagueño, una propuesta inédita que busca recuperar, documentar y poner en valor la historia del fútbol y su importancia dentro de la identidad deportiva y cultural de Santiago del Estero.

Durante la conferencia de prensa estuvieron presentes integrantes del comité organizador de la Asociación Civil de Historiadores del Deporte de Santiago del Estero (AHISDE), quienes dieron a conocer los principales objetivos de las jornadas y convocaron a toda la comunidad a participar de esta iniciativa.

El encuentro se desarrollará este viernes desde las 17.30, en el Auditorio del Centro Cultural del Bicentenario (CCB). La actividad será de entrada libre y gratuita y estará abierta al público general.

Además, las jornadas contarán con puntaje docente, por lo que también representan una oportunidad de capacitación y formación para los docentes interesados en la historia deportiva de la provincia.

La iniciativa apunta a generar un espacio para conocer y preservar distintos aspectos vinculados con la historia del fútbol santiagueño, sus protagonistas, instituciones y acontecimientos que forman parte de la memoria colectiva de la provincia.