Lili Reinhart volvió a llamar la atención con un arriesgado look durante la promoción de su nueva película

La actriz fue fotografiada en Nueva York con un conjunto de Valentino que incluyó una microfalda de encaje transparente, en medio de la gira promocional de The Love Hypothesis.

Hoy 10:54

Lili Reinhart continúa con su intensa agenda promocional de The Love Hypothesis y este viernes volvió a convertirse en protagonista de las fotografías tomadas en las calles de Nueva York.

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La actriz de 30 años fue vista con un look completo de Valentino, cuyo elemento central fue una microfalda de encaje completamente transparente, perteneciente a la colección otoño-invierno 2026 de la reconocida casa de moda italiana.

El diseño, de tono chocolate con detalles turquesa y terminaciones festoneadas, fue combinado con un top de cuello alto color lila, un panel de encaje negro y zapatos Valentino Rockstud. Reinhart completó el conjunto con una pequeña cartera negra de la misma firma.

El llamativo estilismo forma parte de la seguidilla de looks que la actriz viene mostrando durante la promoción de The Love Hypothesis, la comedia romántica que protagoniza junto a Tom Bateman y que llegará a Prime Video el 23 de septiembre.

La película, dirigida por Claire Scanlon y basada en la novela de Ali Hazelwood, tuvo su premiere en Nueva York el miércoles 16 de septiembre. Desde entonces, Reinhart ha continuado con apariciones en programas de televisión y diferentes actividades vinculadas al lanzamiento.

El nuevo look se suma a una particular apuesta estética que la actriz viene desplegando durante la campaña de prensa, en la que también recurrió a prendas vintage y diseños de archivo para sus distintas apariciones públicas.