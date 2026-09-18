Argentina vuelve a jugar la Copa Davis como local: todo lo que hay que saber ante Turquía

La Selección Argentina de tenis recibirá a Turquía este sábado y domingo en el Ruca Che de Neuquén, por el Grupo Mundial I. El equipo de Javier Frana buscará volver a los Qualifiers y tendrá como objetivo alcanzar la victoria número 100 en la historia de la Copa Davis.

Hoy 10:54

Después de más de dos años y medio sin disputar una serie como local, Argentina volverá a jugar ante su público por la Copa Davis. El equipo capitaneado por Javier Frana enfrentará a Turquía este sábado 19 y domingo 20 de septiembre en el estadio Ruca Che de Neuquén, por el Grupo Mundial I.

La serie será importante para el futuro inmediato del seleccionado argentino, que buscará regresar a los Qualifiers en 2027. Además, un triunfo le permitirá alcanzar las 100 victorias en la historia de la Copa Davis y evitar una nueva serie para mantenerse en el Grupo Mundial I.

La eliminatoria se disputará al mejor de cinco partidos y el primer país que consiga tres triunfos se quedará con la serie.

Cuándo juega Argentina ante Turquía

La serie comenzará este sábado 19 de septiembre desde las 12, con los dos primeros partidos de singles. Luego se disputará el segundo encuentro individual.

El domingo 20, desde las 11, será el turno del dobles y, si es necesario, se jugarán los dos singles restantes.

Sábado 19: desde las 12, singles.

desde las 12, singles. Domingo 20: desde las 11, dobles y, si son necesarios, los dos singles restantes.

desde las 11, dobles y, si son necesarios, los dos singles restantes. TV: TyC Sports.

El sorteo definirá los cruces

El orden de los partidos y los protagonistas de los primeros cruces se conocerán este viernes desde las 11.45, cuando se realice el sorteo oficial.

Argentina tiene a Francisco Cerúndolo (23°), Mariano Navone (45°) y Thiago Tirante (52°) como opciones para los singles. Para el dobles, la dupla está integrada por Guido Andreozzi (14° en dobles) y Andrés Molteni (58°).

Justamente, Andreozzi y Molteni fueron una de las novedades de los últimos entrenamientos. Ambos volvieron a compartir cancha después de casi siete años. Su último partido como pareja había sido en el Challenger de Santo Domingo 2019.

La dupla tiene además un antecedente positivo: disputó 21 partidos, con 16 victorias y cinco derrotas, y consiguió tres títulos: Caltanissetta 2016, Szczecin 2019 y Buenos Aires 2019.

El entrenamiento de dobles de este jueves también dejó algunas pistas sobre los posibles singlistas. Mientras Andreozzi y Molteni trabajaron durante dos horas, del otro lado estuvieron Tirante y el sparring Juan Manuel La Serna. De todos modos, las confirmaciones llegarán recién con el sorteo.

Qué hay en juego para Argentina

Argentina llega a esta instancia después de perder 3-2 ante Corea del Sur como visitante, en la primera ronda de los Qualifiers. Esa derrota dejó al seleccionado afuera de la Etapa Final y lo llevó a disputar el Grupo Mundial I.

Por eso, una victoria frente a Turquía le permitirá regresar a los Qualifiers 2027 y volver a tener la posibilidad de luchar por un lugar en la fase decisiva de la competencia.

El equipo turco, en tanto, presenta jugadores que se encuentran fuera del Top 250 del ranking ATP en singles. Su delegación está conformada por Mert Alkaya (296°), Yanki Erel (329°), Tuncay Duran (616°), Arda Azkara (205° en dobles) y Kaan Isik Kosaner (1738°).

Pese a la diferencia de posiciones en el ranking, Javier Frana advirtió que la Copa Davis tiene una dinámica particular y pidió no confiarse por los números.

“Los vengo siguiendo desde hace unos meses, son jugadores que respetamos mucho, son jóvenes y están en ascenso. Sabemos perfectamente que en Copa Davis los rankings no cuentan”, afirmó el capitán argentino.

El Ruca Che, una sede histórica

La serie ante Turquía tendrá además un condimento especial: será la primera vez que la Copa Davis se dispute en la Patagonia.

El escenario elegido es el Ruca Che de Neuquén, donde se instaló una cancha de cemento bajo techo y de velocidad intermedia para recibir la competencia.

La elección de la superficie también respondió a una cuestión deportiva. Los tenistas argentinos llegaron desde la gira norteamericana, disputada sobre cemento, por lo que el cuerpo técnico consideró conveniente mantener ese tipo de cancha y evitar un cambio de superficie dentro del calendario.

De esta manera, Argentina volverá a jugar una serie de Copa Davis en casa con varios objetivos en juego: avanzar en el Grupo Mundial I, regresar a los Qualifiers, evitar una nueva serie de permanencia y alcanzar las 100 victorias históricas en la competencia.