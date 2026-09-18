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Lo condenan a ocho años de prisión por abusar sexualmente de su hija

La fiscal Ana Azar intervino en el juicio abreviado donde fue condenado el acusado. El ataque sexual ocurrió camino a la casa de la abuela paterna.

Hoy 10:39

Un hombre fue condenado a 8 años de prisión efectiva por abusar sexualmente de su propia hija menor de edad en La Banda.

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La fiscal de la Unidad de Abuso Sexual de la Circunscripción de Banda y Robles, Dra. Ana Azar, asistió a la audiencia de juicio oral donde se dictó la condena por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo.

La víctima tenía 9 años al momento de los hechos. El acusado, separado de la madre, abusó de la menor mientras se trasladaban a la casa de la abuela paterna, domicilio donde ocurrieron los vejámenes.

Durante los alegatos, la defensa pidió la absolución y, subsidiariamente, la absolución por el beneficio de la duda.

El Tribunal de Juicio Oral, integrado por los vocales Dres. Juan Carlos Storniolo, Daniela Campos Nittinger y Luis Ariel Domínguez rechazaron el planteo y dictaron veredicto condenatorio.

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