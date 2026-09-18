Patricia Bullrich publicó un video cantando una canción de Lali en medio de sus críticas al Gobierno

La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza apareció en su despacho escuchando “No me importa”, luego de cuestionar la falta de coordinación oficial por los cambios en Discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027.

Hoy 12:27

La senadora Patricia Bullrich llamó la atención este viernes al publicar en sus redes sociales un video en el que aparece escuchando y cantando “No me importa”, una canción de Lali Espósito, artista que mantuvo distintos cruces públicos con el presidente Javier Milei.

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En las imágenes, Bullrich aparece en su despacho frente a una computadora y reproduce el tema de la cantante argentina. La publicación fue acompañada por la frase: “Sé que todos los ‘peros’ tienen un ‘porqué’”.

El video se conoció en medio de una semana en la que la jefa del bloque libertario en el Senado expresó públicamente su malestar con el Gobierno por los cambios vinculados con Discapacidad incorporados al proyecto de Presupuesto 2027. No obstante, Bullrich no afirmó que la elección de la canción estuviera dirigida contra Milei o fuera un mensaje político.

Las críticas de Bullrich por el Presupuesto

Bullrich aseguró que no había sido informada previamente sobre esas modificaciones, pese a integrar la mesa política del oficialismo. Según relató, tomó conocimiento de los cambios después de que el proyecto ingresara a la Cámara de Diputados.

“La mesa se reúne todas las semanas. El presupuesto tiene tres meses de elaboración”, cuestionó la senadora, quien reclamó una mayor coordinación antes de enviar iniciativas al Congreso. También advirtió que este tipo de situaciones puede afectar el vínculo con los aliados parlamentarios.

La dirigente libertaria sostuvo que su bloque cuenta con 21 senadores y necesita construir mayorías para aprobar los proyectos impulsados por el Ejecutivo, motivo por el cual consideró necesario discutir previamente las decisiones de mayor sensibilidad política.

“Si hay un lugar de discusión, ahí se deben discutir los temas”, planteó Bullrich, quien también expresó su disgusto por haberse enterado de las modificaciones cuando el Presupuesto ya había sido enviado al Congreso.

En ese contexto, la aparición de la senadora cantando un tema de Lali generó repercusiones debido a los antecedentes de cruces entre la artista y Milei, aunque no existe por ahora una declaración de Bullrich que vincule explícitamente el video con sus cuestionamientos recientes al Gobierno.