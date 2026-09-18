Se realiza la 1º Jornada Provincial de Historia del Fútbol Santiagueño

La actividad organizada por la Asociación Civil de Historiadores del Deporte de Santiago del Estero se desarrollará este 18 de septiembre desde las 17:30, en el Auditorio del CCB, con entrada libre y gratuita.

Hoy 13:16

La Asociación Civil de Historiadores del Deporte de Santiago del Estero (AHISDE) realizará este viernes 18 de septiembre la 1ª Jornada Provincial de Historia del Fútbol Santiagueño, una propuesta que comenzará a las 17:30 en el Auditorio del CCB, con entrada libre y gratuita.

El encuentro reunirá a investigadores, historiadores y docentes para abordar la trayectoria del fútbol de Santiago del Estero, con especial atención en sus orígenes, las instituciones que formaron parte de su desarrollo y los procesos sociales y culturales vinculados con la evolución del deporte en la provincia.

Desde AHISDE destacaron el acompañamiento recibido para concretar esta primera jornada y remarcaron la importancia de los reconocimientos institucionales obtenidos. La actividad fue declarada de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante, de Interés Legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de Santiago del Estero y cuenta con el auspicio institucional de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

Recuperar la historia del fútbol santiagueño

Para la asociación, estos reconocimientos representan un respaldo a la tarea de investigación, recuperación y divulgación de la historia del deporte provincial. En ese sentido, sostienen que el fútbol trasciende la competencia deportiva y forma parte de la memoria colectiva de generaciones de santiagueños.

La jornada también busca generar y fortalecer espacios académicos, culturales y comunitarios que permitan recuperar testimonios, documentos, instituciones, protagonistas y acontecimientos vinculados con la historia deportiva de la provincia.

La 1.ª Jornada Provincial de Historia del Fútbol Santiagueño se presenta así como un espacio para compartir investigaciones y experiencias, abrir nuevas líneas de estudio y poner en valor el patrimonio histórico y la identidad santiagueña a través de la historia del deporte.