El once que paró Arruabarrena en Boca Predio antes del clásico con San Lorenzo

El Vasco realizó una práctica de fútbol este viernes y sorprendió con el mediocampo. Sin embargo, el equipo no representa necesariamente la formación que Boca utilizará este domingo ante San Lorenzo.

Hoy 13:09

Boca ya tiene la cabeza puesta en el clásico de este domingo ante San Lorenzo, pero antes del partido Rodolfo Arruabarrena llevó adelante una práctica de fútbol en Boca Predio. El entrenador sorprendió al incluir a Rodrigo Battaglia en el mediocampo.

La decisión del Vasco no significa que esa vaya a ser la formación que saldrá al Nuevo Gasómetro. El cuerpo técnico decidió preservar a varios de los futbolistas que vienen acumulando minutos y desgaste, pensando en que sean titulares en el clásico.

En ese contexto, la presencia de Battaglia estuvo relacionada con la necesidad de darle rodaje en el tramo final de su puesta a punto.

El equipo que probó Arruabarrena

La formación que paró Arruabarrena en Boca Predio fue: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Sebastián Villa, Enner Valencia y Leonel Flores.

De cara al clásico, se espera que al equipo se sumen Jagger Herrera, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Alan Velasco y Miguel Merentiel.

La idea del entrenador sería mantener la base del equipo que jugó el martes ante San Pablo en el Morumbí, en el encuentro que le permitió a Boca avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana.