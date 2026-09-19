Charlotte Caniggia defenestró a Sol Abraham en Gran Hermano y cuestionó su triunfo

La siempre polémica Charlotte lanzó fuertes sospechas sobre la definición del reality que llegó a su fin esta semana.

Hoy 08:20

Charlotte Caniggia volvió a mostrar su descontento con el desenlace de Gran Hermano y esta vez lo hizo en el programa de Georgina Barbarossa, donde no se guardó nada al referirse al triunfo de Sol Abraham en la gran final: "Hubo una mano negra", exclamó, sin filtro. Y ante la sorpresa de todos en el estudio, redobló la apuesta con una pregunta cargada de firmeza: "¿Por qué mienten?".



La frase generó una reacción inmediata de Barbarossa, que decidió frenarla en seco: "Eh, pará. No puedo permitir que digas eso. Está bien, yo te quiero, pero acá no hay ninguna mano negra". Lejos de retractarse, Charlotte justificó su comentario apelando a lo que circula en las redes sociales: "Es lo que dicen en las redes", señaló, sosteniendo su postura frente a la conductora.

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Ante esa respuesta, Georgina insistió en remarcar la transparencia del proceso electoral del reality: "Está bien, pero acá no hay ninguna mano negra. Hay una escribana y un montón de gente seria controlando todo", manifestó, tratando de despejar cualquier sospecha de fraude en la definición del certamen.

Pese a la aclaración de la conductora, Charlotte no se mostró del todo convencida y, según trascendió, hizo gestos de desconfianza e indignación por el triunfo de Sol Abraham en la gran final de Gran Hermano, dejando en claro que las dudas sobre el resultado siguen instaladas en ella.

¿Con qué porcentaje ganó Sol Abraham la final de Gran Hermano?

Sol Abraham se consagró campeona de Gran Hermano Generación Dorada con el 51,8% de los votos, frente al 48,2% que obtuvo Yisela "Yipio" Pintos, en una definición que reunió más de 30 millones de sufragios y se ubicó entre las más ajustadas de la historia del reality.