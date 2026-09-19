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Añatuya se envuelve en neblina: temperaturas agradables para hoy Sábado 19 de septiembre de 2026

El clima en Añatuya presenta una neblina persistente en la mañana, pero se anticipan días más cálidos. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 36 grados en los próximos días.

Hoy 08:21

En la mañana de hoy, los añatuyenses se despiertan bajo una densa neblina que cubre la ciudad, con una temperatura actual de 15.7 °C y una sensación térmica de 16.4 °C. La humedad se encuentra en un alto 97%, lo que contribuye a esta atmósfera brumosa.

Para el transcurso del día, se espera que las condiciones mejoren, con un pronóstico que indica un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas rondarán los 15.5 °C, mientras que la máxima podría alcanzar los 24.7 °C, ofreciendo un respiro a los añatuyenses.

De acuerdo con los meteorólogos, mañana se anticipa un día soleado, ideal para disfrutar al aire libre. Las temperaturas mínimas serán de 15.8 °C, pero se prevé que la máxima se dispare hasta los 36 °C, lo que podría ser un desafío para quienes no estén acostumbrados al calor.

El lunes, la situación cambiará nuevamente, ya que se pronostica un día cubierto con mínimas de 17 °C y máximas de 23 °C. Este descenso en las temperaturas marcará un contraste significativo con el día soleado del domingo.

En resumen, el clima en Añatuya muestra una transición interesante entre la neblina de hoy y un calor intenso mañana. Para los próximos días, las temperaturas se establecerán entre 15.5 °C y 36 °C, brindando un panorama diverso para los añatuyenses.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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