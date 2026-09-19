Expectativa de buen tiempo en La Banda: temperaturas agradables para este Sábado 19 de septiembre de 2026

Los bandeños experimentan un clima variable, con lluvias irregulares al inicio, pero se espera un cambio positivo hacia el fin de semana. Las temperaturas se mantendrán agradables y soleadas en los próximos días.

Hoy 08:14

En La Banda, Santiago del Estero, las condiciones climáticas actuales son un poco inestables, con lluvias irregulares en las cercanías. La temperatura se encuentra en 16.6 °C, mientras que la sensación térmica asciende a 17.3 °C, lo que indica un ambiente fresco para los bandeños en esta mañana de sábado.

Sin embargo, las expectativas son optimistas para el resto del día, ya que se pronostica que las condiciones mejorarán. Hoy se espera un día soleado, con una temperatura máxima que alcanzará los 29 °C, brindando un clima ideal para disfrutar al aire libre.

El día de mañana, domingo 20 de septiembre, las temperaturas seguirán en ascenso, con una mínima de 17.6 °C y una máxima que podría llegar a los 34.9 °C. Los bandeños podrán disfrutar de un día cálido y soleado, perfecto para actividades familiares y recreativas.

Ya para el lunes 21 de septiembre, las condiciones cambiarán nuevamente, con un pronóstico de cielo cubierto. La minima se prevé en 17.9 °C, mientras que la máxima será de 21.6 °C, lo que indica un regreso a temperaturas más frescas.

En resumen, los bandeños pueden esperar un fin de semana agradable, comenzando con un sábado soleado y cálido, seguido de un domingo aún más caluroso. Las temperaturas para hoy son de 16.6 °C, con una máxima de 29 °C, y la humedad se presenta alta, alcanzando el 94%.

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