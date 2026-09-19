Millonaria estafa: secuestran elementos de una financiera en causa contra la contadora Nora Villarroya

El lunes o martes habría importantes novedades en la causa. La Fiscalía unificó los legajos: supuesta "estafa" a médica y a una empresa agropecuaria de Clodomira.

Hoy 07:55

Efectivos del Departamento Delitos Económicos habrían allanado, secuestrado CPU y cheques de una financiera de calle 24 de Septiembre y Urquiza, una semana antes de la audiencia en la que la Fiscalía solicitará prisión preventiva para la contadora Nora Silvia Villarroya.

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De acuerdo con los investigadores, el procedimiento estuvo precedido por oficios, refrendados por la fiscal, Celia Mussi, y que no habrían logrado el mismo rigor formal e inmediatez en su respuesta.

Ya desde una posición más contundente, la Fiscalía habría incautado órdenes bancarias, dentro de un literal entrecruzamiento de pistas: Mussi no lo desliza, pero se advierte especial interés sobre las inversiones en pesos, dólares y hasta Bitcoin.

Importante declaración

Los voceros deslizaron que allí operarían acusados y denunciantes, según emana de la información de sus propios celulares. Trascendió que una socia de la financiera declararía el lunes o martes de la semana próxima.

La ruta de los millones

Todo hizo eclosión el 18 de agosto. Villarroya se entregó ante la fiscal, Melisa Fadel Pagani, tras dos meses de estar prófuga e imposibilitada de alcanzar una medida que le permitiese zafar de la indeseada exposición: con bufandas cubriéndole el rostro, quedó detenida y luego alojada en la Comisaría de la Mujer y Familia Nº 5.

Hasta esta semana, dos procesos fueron instruidos por separado: la fiscal Melisa Fadel Pagani, por la presunta estafa millonaria en perjuicio de la médica de apellido Ortiz. A su vez, Celia Mussi por otra presunta defraudación en perjuicio de la empresa agropecuaria DEJDE SRL, cuyas oficinas operan en Clodomira, Banda.

Ante esa dualidad sostenida en similitud de modus operandi, ahora Mussi acumuló los legajos y este 24 de septiembre arribará a audiencia, resuelta en convertir la detención de Villarroya en prisión preventiva.

Al debate se presentarán también los abogados querellantes, todos aunados bajo un común denominador: obtener de Villarroya un guiño o promesa que pueda interpretarse una voluntad de pago.

La defensa, a cargo de Manuel Zavalía, no suelta prenda, tal vez asumiendo que resarcir a los denunciantes sería reconocer un delito negado con ímpetu.

Balances, poderes y cheques electrónicos en lo de Mussi

La Fiscalía intenta establecer cómo habrían desaparecido millones y millones desde la médica y DEJDE SRL. Fueron secuestrados balances, cheques, poderes, comprobantes de cheques electrónicos y movimientos al menos con tres entidades crediticias de esta provincia.

Los dos denunciantes indicaron que habría años de desvío de dineros, cuya naturaleza y vía aún implican una nebulosa. Solo se repite que Villarroya, en uso a las facultades conferidas por sus ex patrones, vendió, compró, pagó, transfirió y todo tipo de operaciones, en provecho propio.

Es más, al caer detenida por la investigación de DEJDE SRL, también fue imputado su socio, de apellido Zani, quien debió presentarse en la fiscalía, acompañado por una representante legal.

Villarroya fue notificada este jueves de la acumulación de legajos, pero Zavalía no quiere arriesgarse a una posible preventiva y ya presentó un Hábeas Corpus, resuelto en abrir otro frente y bregar por la libertad de su pupila.