Termas de Río Hondo se viste de sol: el clima promete calidez para hoy Sábado 19 de septiembre de 2026

Los termenses pueden esperar un día soleado con temperaturas agradables. El clima se mantendrá cálido durante el fin de semana.

Hoy 08:01

Hoy, en Termas de Río Hondo, el clima se presenta despejado y agradable, con una temperatura actual de 17.5 °C y una sensación térmica de 18.5 °C. La humedad se mantiene en un 94%, lo que puede hacer que el aire se sienta un poco más pesado, pero el viento suave de 5.8 km/h del este-noreste ayuda a refrescar el ambiente.

Para el día de hoy, los termenses pueden esperar un clima soleado con temperaturas que oscilarán entre 17.2 °C y 25.6 °C. Este pronóstico ideal invita a disfrutar de actividades al aire libre, ya que el sol brillará durante gran parte del día.

El domingo, las condiciones se mantendrán igualmente favorables, con un pronóstico que indica un cálido día soleado y temperaturas que irán desde los 17.8 °C hasta los 28.4 °C. Es una excelente oportunidad para que los termenses aprovechen las instalaciones de la ciudad y se diviertan en familia.

Sin embargo, el próximo lunes se anticipa un cambio en el clima, ya que se espera un día cubierto con temperaturas que variarán entre los 16.9 °C y los 21.6 °C. Es un buen momento para planificar actividades bajo techo o disfrutar de un descanso en casa.

En resumen, el clima actual en Termas de Río Hondo es despejado, con una temperatura de 17.5 °C y una mínima de 17.2 °C para hoy. El pronóstico para los próximos días incluye un domingo soleado y un lunes cubierto, ofreciendo una variedad de opciones para disfrutar del clima local.

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